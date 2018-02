Autorizado el máster universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos

El Consejo de Universidades dictó una resolución de verificación.

El Ejecutivo autonómico ha autorizado este miércoles la implantación en la Universidad de Oviedo del máster universitario Erasmus Mundus en Recursos Biológicos Marinos, título que se impartirá en colaboración con la Universidad del País Vasco, Galway Mayo Institute of Technology (Irlanda), Universidade do Algarve (Portugal), Universiteit Gent (Bélgica), Universitetet i Bergen (Noruega), Università Politecnica delle Marche (Italia), Université de Bretagne Occidentale (Francia) y Université de Paris VI Pierre et Marie Curie (Francia).

El Consejo de Gobierno de la institución académica acordó la aprobación de estas enseñanzas en su sesión de 31 de mayo de 2017.

Posteriormente, el 23 de junio del mismo año, el Consejo Social respaldó la propuesta. Por último, el Consejo de Universidades dictó una resolución de verificación positiva del plan de estudios el 30 de noviembre de 2017.

