Anunciados los 10 finalistas para el Global Teacher Prize 2018

Bill Gates anunció los diez candidatos.

Nurten Akku? de Turquía; Marjorie Brown de Sudáfrica; Jesús Insilada, de Filipinas; Glenn Lee, de Hawái, EE.UU; Diego Mahfouz Faria Lima, de São Paulo, Brasil; Koen Timmers, de Bélgica; Eddie Woo, de Sídney, Australia; Andria Zafirakou, del Reino Unido; Bárbara Anna Zielonka, de Noruega y Luis Miguel Bermudez Gutierrez, de Colombia son los 10 finalistas para el premio Global Teacher Prize 2018 de Varkey Foundation, que se anuncia hoy en globalteacherprize.org. Este premio, ya en su cuarta edición, otorga 1 millón de dólares y se destaca como el premio más importante de este tipo.

En un mensaje especial por video donde anunció los diez finalistas, el filántropo Bill Gates rindió un valioso homenaje al trabajo de los docentes en todo el mundo. Dijo:

"Cuando uno piensa en qué impulsa el progreso y el desarrollo en el mundo, la educación constituye un factor clave, que abre diversas oportunidades para innumerables personas y sociedades".

"Las investigaciones han demostrado que tener un gran profesor puede llegar a ser el elemento más importante que determina cuándo un estudiante recibe una buena educación".

"Los finalistas han sido seleccionados en base a un conjunto de criterios rigurosos, incluida la efectividad demostrada en inspirar a sus alumnos y en ayudarlos a aprender".

"Igual de relevante es el hecho de que estos docentes y líderes hayan innovado en el salón de clases y hayan orientado a sus colegas".

"Han demostrado el tipo de colaboración (el trabajo conjunto de docentes e instituciones educativas) que puede brindarles a los estudiantes la oportunidad de recibir una gran educación".

Diego Mahfouz Faria Lima, Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez y los otros finalistas han sido seleccionados a partir de más de 30.000 solicitudes y nominaciones de 173 países de todo el mundo. El premio Global Teacher Prize es un galardón que fue creado para reconocer el aporte sobresaliente del maestro más destacado del año a la profesión y para subrayar la importancia de la función de los docentes en la sociedad. Al dar a conocer miles de relatos de héroes que transformaron la vida de los jóvenes, este premio tiene el objetivo de recrear la ejemplar tarea de millones de educadores en todo el mundo.

Los diez finalistas han sido elegidos a partir de la lista de 50 candidatos seleccionados que se anunció en diciembre del 2017. Varkey Foundation espera que al dar a conocer los relatos de vidas de estos candidatos, el público se verá motivado a participar en un debate enriquecedor sobre la importancia de los maestros. El ganador se anunciará durante el foro Global Education and Skills Forum en Dubái el domingo 18 de marzo de 2018.

Sunny Varkey, fundador de Varkey Foundation y del Global Teacher Prize, comentó:

"Quiero felicitar a Luis Miguel Bermúdez Gutiérrez por encontrarse entre los diez finalistas de entre una larga lista de dedicados y talentosos maestros. Espero que su relato inspire a todos aquellos que desean ingresar a la profesión docente y que resalte el increíble trabajo que hacen los docentes en Colombia y en todo el mundo día a día".

"Las miles de nominaciones y solicitudes que hemos recibido desde todos los rincones del planeta demuestran que los maestros hacen un trabajo valiosísimo y ejercen una enorme influencia en nuestra vida".

Los diez finalistas para el premio Global Teacher Prize 2018 son:

- Nurten Akku?, una maestra de preescolar y directora en la escuela preescolar Ayvac?k, Samsun, Turquía;

- Marjorie Brown, que enseña historia en la escuela Roedean School, Johannesburgo, Sudáfrica;

- Jesús Insilada, que enseña inglés y educación en valores en la escuela secundaria Caninguan National High School, Lambunao, Iloílo, Filipinas;

- Glenn Lee, un profesor de tecnología e ingeniería de la escuela Waialua High & Intermediate School, Waialua, Hawái, EE.UU;

- Diego Mahfouz Faria Lima, director de la escuela municipal Darcy Ribeiro, en São José do Rio Preto, São Paulo, Brasil;

- Koen Timmers, a lecturer at PXL university college in Hasselt and un profesor de ciencias de la computación en la escuela CVO De Verdieping en Heusden-Zolder, Bélgica;

- Eddie Woo, un maestro de matemáticas de la escuela secundaria CherryBrook Technology High School, Sídney, Australia;

- Andria Zafirakou, una profesora de arte y textiles de la escuela Alperton Community School, Brent, Londres, Reino Unido;

- Bárbara Anna Zielonka, una profesora de inglés en la escuela secundaria Nannestad High School, Noruega.

- Luis Miguel Bermudez Gutierrez, profesor de ciencias sociales en el Colegio Gerardo Paredes IED, Bogotá, Colombia

El Comité de premiación eligió a los diez maestros finalistas a partir de la lista inicial de 50 candidatos. Global Teacher Prize Academy seleccionará al ganador entre estos diez finalistas. Los diez finalistas serán invitados a Dubái para participar de la ceremonia de premiación que se celebrará en el Global Education and Skills Forum (GESF) el domingo 18 de marzo, donde se anunciará al ganador en directo en un evento de alfombra roja que es reconocido mundialmente.

