ESADE, colaborador académico oficial de "4 Years From Now"

ESADE dispondrá de un nuevo espacio de 160 m² donde impartirá clases.

ESADE Business & Law School se convierte este año en colaborador académico oficial del '4 Years From Now' (4YFN), el encuentro de referencia en el ámbito del emprendimiento y la innovación digital impulsado por Mobile World Capital Barcelona y GSMA, que en esta ocasión tendrá lugar del 26 al 28 de febrero y reunirá a emprendedores, start-ups y profesionales. Durante estos días, ESADE trasladará parte del campus a 4YFN y estudiantes de distintos programas podrán asistir a clases y conferencias in situ, que versarán sobre tres grandes temas: la robótica, la inteligencia artificial y el emprendimiento.

Esta colaboración, pionera y única en el sector de la educación, vincula directamente la presencia de la marca ESADE a la iniciativa 4YFN, que este año prevé superar los 19.000 asistentes. Así pues, la colaboración iniciada el año pasado culmina en esta edición con un nuevo espacio de 160 m², con capacidad para un centenar de personas, donde se impartirán clases y conferencias.

Para Esteban Redolfi, director de programa de 4YFN, "queremos que 4YFN sea una herramienta para presentar a los emprendedores, a los profesionales de grandes corporaciones y a los estudiantes las últimas tendencias, y ofrecerles píldoras informativas muy especializadas durante el evento". Según Redolfi, "esta colaboración entre 4YFN y ESADE permite acercar el mundo de la empresa a la universidad en un momento complejo como el actual, en que los estudiantes se están formando para ejercer profesiones que ni siquiera existen hoy".

"Esta iniciativa se enmarca dentro de Student First, el modelo de innovación pedagógica de ESADE, que se articula a través del conocimiento, la experimentación y el contacto directo con la realidad del futuro de la economía global", ha destacado Eugenia Bieto, directora general de ESADE. "Esta experiencia educativa pionera es un ejemplo más de nuestra apuesta decidida por la innovación y el emprendimiento, que incide en múltiples campos del conocimiento, incorpora nuevas metodologías didácticas y revoluciona la enseñanza tradicional", ha comentado Bieto.

El marketing para emprendedores, la visualización de la información del negocio, el digital business o las finanzas para emprendedores son algunas de las materias que ESADE impartirá en el espacio del 4YFN como partner oficial. Además, la institución prevé que visiten el espacio unos 400 estudiantes, la mayoría internacionales, de programas como el Master in Innovation and Entrepreneurship, el Máster en Derecho de las TIC, Redes Sociales y Propiedad Intelectual, el Master in International Management (MIM) o el Full-Time Master in Business Administration (MBA), así como estudiantes del Grado en Dirección de Empresas (BBA).

Para ello, ESADE ha programado una serie de charlas y de encuentros abiertos al público, denominados "ESADE Speaker Series", en que profesores y ponentes destacados compartirán sus conocimientos en blockchain, ciberseguridad, eSports, big data o e-commerce, entre otros temas. Además, con el objetivo de acercar las novedades en materia de innovación pedagógica de ESADE, se han organizado una serie de mesas redondas para debatir acerca del futuro de la educación, y se mostrará un ejemplo de experiencia educativa robotizada.

Paralelamente, ESADE presentará los proyectos y las iniciativas de algunos antiguos alumnos emprendedores, que compartirán sus experiencias y las de sus start-ups, como Made of Genes, Think It o B-wom, entre otras.

Durante el encuentro para emprendedores digitales 4YFN, una de las principales mesas de debate que organizará ESADE girará en torno a la inteligencia artificial y será moderada por el profesor Luis Vives, decano asociado del Full-Time MBA de ESADE y profesor del Departamento de Dirección General y Estrategia.

