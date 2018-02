Cinco ventajas de contratar a un Millennial

El perfil Millennial, según Factorial.

En la actualidad, las generaciones más jóvenes, como los Millennials, son de las más afectadas por la crisis, por lo que existe una amplia demanda de empleo. Son jóvenes con escasa experiencia, sin embargo cuentan con habilidades y capacidades que tanto pequeñas y medianas empresas deberían aprovechar. Y es que los Millennials forman parte de una generación con nuevas motivaciones e ideas sobre el trabajo que representan no solo el futuro de las compañías, sino el mismo presente.

De hecho en la actualidad, el gran desafío de las startups, pymes y directivos es exprimir al máximo este potencial en un nuevo entorno en plena transformación digital. Sin embargo, según datos publicados y recogidos por Factorial, el software de Recursos Humanos para empresas, el 40% de los directivos a nivel mundial declaran tener dificultades para encontrar talento. La escasez de candidatos disponibles y la falta de habilidades "hard" o técnicas son las principales razones por las que los directivos no encuentran el talento adecuado a sus organizaciones.

Por ello, desde Factorial explican las ventajas que supone tanto para directivos, startups y empresas contratar a estos nativos digitales. Puede que por la crisis o por su juventud, los Millennials no sean los candidatos con más experiencia dentro de un proceso de selección, pero sí presentan un perfil con muchas ventajas, entre las que destacan:

Mayor cualificación

A la gente joven de hoy en día no le faltan títulos universitarios, masters o postgrados, y tampoco las ganas de aprender o aplicarse. Por ello suponen la generación más cualificada que ha existido y al contratarles las empresas se beneficiarán de todo ese conocimiento actualizado y modernizado.

Mayor implicación y superación personal

Puede resultar difícil llamar la atención de los Millennials, pues tienden a focalizarse solo en lo que les interesa, pero si logras que se sientan cómodos en la empresa se comprometerán como nadie. Para ellos el presentismo es algo del pasado, no le ven el sentido a "calentar la el asiento", lo que les interesa es hacer bien su trabajo y conseguir el éxito profesional. La empresa que busque atraer talento joven, ha de tener muy presente que las nuevas generaciones desean sentirse útiles y que se les valore, y eso no se consigue solo con un sueldo a la altura de sus responsabilidades, si no con un plan de desarrollo profesional dentro de la empresa, flexibilidad e incluso disfrutar de beneficios sociales.

Mayor adaptabilidad

La posibilidad de compartir conocimiento que da Internet ha hecho que los Millennials se acostumbren a buscarse la vida por aprender e investigar sobre todo aquello que les despierte interés. Entre sus características como empleados destacan la proactividad, la versatilidad, y la capacidad de desarrollar habilidades más allá de lo que se pida en su trabajo, lo que beneficia a la empresa aportando un valor añadido y diferencial. Son gente acostumbrada a los cambios y eso hace que tengan una manera más amplia de ver las cosas, distinguiendo oportunidades y ventajas que otros podrían obviar.

Mayor dominio de las tecnologías.

No por nada se les llama también nativos digitales. El conocimiento sobre nuevas tecnologías que la gente joven posee y el uso diario que hacen de dispositivos móviles y aplicaciones les convierte en unos expertos cuando se trata de optimizar tiempo y recursos, algo de lo que toda empresa puede beneficiarse. La transformación digital es aún una tarea pendiente para muchas empresas y contratar a aquellos que mejor dominan y entienden las nuevas tecnologías es el mejor método para asegurar que no se queda atrás.

Mayor innovación y creatividad

Como decíamos anteriormente, la adaptabilidad y curiosidad de los Millennials hace que sean los candidatos perfectos para llevar a cabo estrategias innovadoras y creativas con las que desmarcarse de la competencia y llamar la atención en un mercado cada vez más competitivo.

Otros aspectos como la gran concienciación medioambiental o la conciliación familiar hacen que sean perfiles imprescindibles a entender nuevas tendencias e implementarlas en la empresa.

