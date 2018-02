El diseño está en todas partes

Conoce todas las posibilidades que IED Madrid te ofrece en la feria AULA.

Mira alrededor y verás que TODO ES DISEÑO. Desde que nos levantamos hasta lo que soñamos: el teléfono móvil, las gafas de tu abuela, la caja de galletas del desayuno, la publicidad que vemos por las calles, el cable del ordenador, la portada de un disco, la aplicación de viajes las diferentes ramas del diseño ofrecen un universo de diferentes posibilidades laborales a tu alcance.

IED Madrid estará una vez más presente en AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa, donde desde su stand dará a conocer esta institución educativa especializada en todas las ramas del diseño (diseño de moda, diseño visual, diseño de interiores y de producto), que lleva formando profesionales en su centro de Madrid desde hace más de 20 años.

Los orientadores de IED Madrid estarán a tu disposición para resolver tus dudas y darte a conocer los motivos por los que el IED Madrid es la mejor escuela para formarte en la profesión del diseño: El IED Madrid es un Centro Privado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño que pertenece al Grupo IED, un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad. Estos 20 años de existencia de IED Madrid se traducen en una amplia oferta formativa con un modelo académico innovador, único y reconocible capaz de adaptarse a las necesidades de una sociedad en constante evolución, que ha derivado en un gran número de alumnos premiados en concursos nacionales e internacionales de prestigio, desfilando en las mejores pasarelas y con proyectos reales realizados en estrecha colaboración con empresas del sector. Desde su apertura, IED Madrid ha formado a más de 18.000 alumnos y cada año cuenta con 1.500 nuevos estudiantes.

QUÉ CURSOS OFRECEMOS

- Títulos Superiores (4 años) en Diseño de Moda, Diseño de Producto, Diseño de Interiores y Diseño Gráfico

- Ciclos Formativos de Grado Superior (2 años) en Escaparatismo, Animaciones 3D, Juegos y Entornos Interactivos, Patronaje y Modelaje, Ilustración, Arquitectura Efímera, Fotografía, Desarrollo de Aplicaciones Web;

- Programas Europeos de Doble Titulación (4 años) : Diseño de Interiores, Diseño de Moda y en Fashion Stylist Communication, Diseño de Producto, Diseño Gráfico y Comunicazione Pubblicitaria.

- Diplomas IED (3 años): Comunicación, Estilismo e Imagen Moda, Service and Strategic Design, Diploma of Art and Business in Digital and Computational Arts, Diploma of Art and Business in Visual and Creative Arts, Diploma of Design and Business in Information and Data Design, Diploma of Design and Business in Moving Image and Sound Design

- Cursos de un Año: Fashion Communication (inglés), Interior Design (inglés), Total Design (bilingüe), Ilustración y Comunicación Visual, Art and Design, Fotografía y Diseño y Artes Digitales y Diseño de Experiencias ; Sastrería

- Summer y Winter Junior Courses (para niños y adolescents)

- Summer School – Cursos de Verano para adultos

Elaborado por IED Madrid.

