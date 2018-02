La ETS de Ingeniería entrega los premios y reconocimientos a su comunidad académica

"Nuevos Retos y Oportunidades en la Distribución de Electricidad".

La entrega de premios estuvo presidida por Jaime Domínguez Abascal, director de la ETS de Ingeniería de la US, al que acompañaron Daniel García Vallejo, subdirector de Innovación Docente de la ETSI y Francisco Javier Gutiérrez Ortiz, secretario del centro, así como de representantes de las Cátedras e instituciones que otorgan premios en esta edición.

Los Mejores Proyectos Fin de Carrera y los Mejores Trabajos Fin de Máster desarrollados por el alumnado de la ETSI fueron reconocidos, según su temática, por las diferentes Cátedras del Centro: Endesa, CEPSA, Inerco de Riesgos Ambientales y de Seguridad, y Prevención de Riesgos Laborales (PRL).

La labor de las instituciones que respaldan las Cátedras que desarrollan actividad en la ETSI impulsa de forma singular el avance del desarrollo intelectual del alumnado del centro, así como su formación, contribuyendo con ello a la formación de los estudiantes que en pocos años serán los profesionales del futuro.

Otro año más, la Fundación Manuel Gayán Buiza, destacó la brillante trayectoria y el excelente curriculum de la Ingeniera Industrial y Doctora en Ingeniería Eléctrica por la Imperial College de Londres, Inmaculada Martínez Sanz por su trabajo sobre "El control de redes inteligentes para la mejora del sistema eléctrico".

En esta edición se ha destacado un nuevo reconocimiento que pretende fomentar la publicación científica en la ETSI, así como la difusión de la investigación, haciéndose entrega de los Premios al Artículo Científico del Trimestre. Así, el Premio al artículo científico del tercer trimestre del 2017 fue para el trabajo titulado "From thermal to excited-state quantum phase transition: The Dicke model" cuyo autores son Pedro Pérez Fernández, profesor del Departamento de Física Aplicada III de la Universidad de Sevilla, y Armando Relaño Pérez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

Por su parte, el Premio al artículo científico del cuarto trimestre del 2017 recayó en el trabajo titulado, "Fischer-Tropsch biofuels production from syngas obtained by supercritical water reforming of the bio-oil aqueous phase" cuyos autores son Francisco Javier Campanario Canales, Ingeniero Químico y Máster Universitario en Ingeniería Ambiental y Francisco Javier Gutiérrez Ortiz, Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad de Sevilla y Secretario de la ETSI de la Universidad de Sevilla.

La ETSI, ha otorgado también los diplomas acreditativos a los ganadores de la Jornada Andaluza de Puertas Abiertas para alumnado de bachillerato que anualmente tienen lugar en el Centro. Mediante estas jornadas, la Dirección de la ETSI pretende acercar el centro a futuros estudiantes y premiar la excelencia de su alumnado con una aportación económica que ayude a sufragar los costes de sus estudios.

