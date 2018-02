La cantera de la ingeniería participa en la 12ª edición de la FIRST LEGO League Barcelona

La Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS) organiza por sexta vez dos torneos.

La Escuela Universitaria Salesiana de Sarrià (EUSS), adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), organiza y acoge por sexto año consecutivo dos torneos de la FIRST LEGO League Barcelona (FLL), que celebra su 12ª edición. Con el objetivo de promover la inquietud por la ciencia y la tecnología en los jóvenes, los días 17 y 18 de febrero los futuros ingenieros tienen un desafío con la robótica en este campeonato internacional. Este centro universitario es la sede de dos de los torneos que conforman la fase clasificatoria en la ciudad de Barcelona.

Bajo el nombre "Hydro Dynamics", el reto de este año se centra en el ciclo humano del agua. Los 44 equipos participantes en la EUSS deberán realizar un proyecto científico para resolver un problema real relacionado con la gestión de este recurso natural. Para conseguirlo, deben montar y programar un mecanismo autónomo con piezas de LEGO para superar las misiones planteadas durante todo el juego del robot. En su diseño, deben tener en cuenta todas las fases por las que pasa el agua durante el ciclo humano: para cubrir una necesidad concreta, deben resolver cómo buscar el agua, transportarla, usarla y, finalmente, cómo deshacerse de ella.

La iniciativa de la FLL se propone año tras año reforzar el conocimiento de los jóvenes en STEM (el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas); así como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación. Todo ello animando a los participantes a buscar soluciones a grandes problemas actuales.

Durante la competición de este año, se celebrarán en España 33 torneos clasificatorios, con un total de 1.900 equipos formados por 15.000 participantes, así como 2.700 voluntarios en la organización. De este modo, se convierte en el país de Europa con mayor participación en el campeonato. La final tendrá lugar en Logroño los días 10 y 11 de marzo y allí se seleccionarán los ganadores estatales que entrarán en los Torneos Internacionales de la FIRST LEGO League.

Como en cada edición, este torneo se convierte en el programa internacional más grande del mundo, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes de 10 a 16 años. En esta nueva edición participarán más de 365.000 estudiantes de 90 países del mundo.

Esta liga nació a finales de 1999 (con una prueba piloto en 1998) como una inspiración de la FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), organización sin ánimo de lucro fundada por el inventor y emprendedor Dean Kamen, y la innovadora compañía danesa LEGO. Desde hace doce años, la Fundación Scientia ha estado impulsando este programa internacional en España, extendiéndose año tras año a más ciudades y aumentando el número de participantes.

