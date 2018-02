La Universidad de Valencia reivindica el papel de la mujer en la ciencia con actos y actividades

Este lunes se desarrolla la I Jornada de Dones en Neurociència

La Universitat de València (UV) ha programado diferentes actos y actividades entre los diversos espacios de la institución para reivindicar el papel de la mujer en la ciencia, con motivo del Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, que se conmemoró la pasada jornada.

Este lunes se desarrolla la I Jornada de Dones en Neurociència, con conferencias en las facultades de Medicina y Odontología y Farmacia, una mesa redonda, una conferencia y la inauguración de una exposición por la tarde; mientras que el Jardín Botánico acogerá el ciclo Dones i Ciència, entre el martes y el viernes, con conferencias, debates y la proyección de la película Figuras ocultas.

Por otro lado, el miércoles, Ada Yonath, premio Nobel de Química 2009, pronunciará la conferencia "What was first, the genetic code or its products?" en la Sala Darwin, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Los actos previstos este lunes son la conferencia "Neurociència per a tothom", la cual tendrá lugar simultáneamente a las 12 horas en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina y Odontología (campus de Blasco Ibáñez) y en Sala Darwin del Campus de Burjassot-Paterna. A las 17 horas, en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina y Odontología, tendrá lugar la conferencia "Neurosexisme".

A las 19 horas se ofrecerá un monólogo y se entregará el premio al concurso Dones en Ciència. También se inaugurará la exposición "Creadores: Dones en Ciència" a las 19.30 horas en esta misma facultad.

Además, con la idea de visibilizar a las mujeres neurocientíficas, se ha organizado un concurso dirigido a alumnado de primer curso de bachillerato de los institutos de Valencia y su área metropolitana que podrá visitar los laboratorios de las investigadoras en Neurociencia de la Universitat para conocer cómo es su centro de trabajo y su actividad.

Los actos previstos en el Jardín Botánico van desde martes 13 de febrero hasta el viernes y son conferencias y una mesa redonda y la proyección de la película Figuras ocultas (VOSE), el viernes en el Auditorio Joan Plaza, a la misma hora.

La primera conferencia será ofrecida por Ana Cros, Andaduras de una física en la Ciencia de los Materiales, con el interludio de un poema y a continuación Isabel Cordero hablará sobre cómo escribir el universo con ondas gravitatorias. El miércoles, Lucía Hipólito intervendrá con "Sexo, drogas y... dolor" y M. Carmen Fuentes con "ConCIENCIA marina", investigación en reproducción animal como proyecto de conservación.

El jueves 15 se desarrollará la mesa redonda "Dones i ciència ficció", con Maria Tordera, Juan Miguel Aguilera, Cruz Gabaldón y Sergio Mars, acto moderado por Elena Denia.

Ya el miércoles, a las 13 horas, en la Sala Darwin del Campus de Burjassot-Paterna, Ada Yonath, premio Nobel de Química en 2009, pronunciará la conferencia "What was first, the genetic code or its products?".

