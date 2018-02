Consul Bots e Hydra Sampedro, ganadores de la FIRST LEGO League en la UPM

Ambos equipos han quedado finalistas del torneo de ciencia y robótica FIRST LEGO.

Creatividad, tecnología, compañerismo y trabajo en equipo se han dado cita en el Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League, celebrado en el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Cerca de 300 jóvenes de entre 10 y 16 años, agrupados en 30 equipos y coordinados por sus profesores, han participado en el desafío de este año, HydroDynamics.

Durante meses han trabajado para presentar sus proyectos científicos que tratan de presentar soluciones creativas al ciclo humano del agua. También han diseñado, construido y programado un robot autónomo utilizando la tecnología de LEGO para resolver una serie de misiones en un set compuesto por más de 2.300 piezas.

Además, tuvieron que resolver retos propuestos por jueces y árbitros, todos ellos profesores de la UPM, como formar robots a ciegas con piezas de Lego, construir figuras geométricas con su cuerpo o dar forma a un castillo de naipes, entre otros.

Los dos equipos ganadores, Consul Bots e Hydra Sampedro, participarán en la final española de la FIRST LEGO League, que se celebrará en Logroño los días 10 y 11 de marzo, desde donde podrán optar a los Torneos Internacionales de esta competición.

En esta ocasión, la UPM también ha acogido a los más pequeños en la FIRST LEGO League Junior. Diez equipos de niños y niñas de entre 6 y 9 años han tenido la oportunidad de compartir en el Campus Sur de la UPM una jornada en la que han demostrado sus primeras habilidades y destrezas científicas relacionadas con la aventura del agua.

Este evento cuenta con la colaboración y patrocinio de la Fundación Aquae, Caja de Ingenieros, Grupo arc-eurobanan, Fundación Universidad Empresa, LG España y Calidad Pascual.

La Universidad Politécnica de Madrid organiza por segundo año consecutivo la FIRST LEGO League (FLL), un desafío internacional que despierta el interés de los jóvenes por la ciencia y la tecnología. FLL utiliza desafíos temáticos para involucrar a los jóvenes en la investigación, la resolución de problemas y la ciencia.

El aprendizaje integrado de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), así como una formación que potencia competencias y habilidades del siglo XXI como el trabajo en equipo, la creatividad y la comunicación, son clave para que los jóvenes se preparen para su futuro. FIRST LEGO League proporciona a los jóvenes todas esas herramientas para que progresen a nivel formativo y personal, despertando su curiosidad, motivación y ganas de aprender.

FIRST LEGO League está impulsado en España, desde el año 2006, por Fundación Scientia que, en colaboración con universidades, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación, organizan el programa por todo el territorio.

Este año, se celebran 33 torneos clasificatorios FIRST LEGO League en España, en los que participarán 1.900 equipos y 15.000 estudiantes. Los ganadores llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League España, que se celebrará en Logroño el 10 y 11 de marzo. De todos los participantes, se seleccionarán los equipos que viajarán a distintas ciudades del mundo para participar en los Torneos Internacionales FIRST LEGO League.

