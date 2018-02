Francisco Lamamie, CEUPE: "Cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta"

Francisco Lamamie es un apasionado por el aprendizaje y las tecnologías y director general de CEUPE, una escuela de negocios de marcado carácter internacional, con presencia en más de 30 países. Además, es miembro de la United Nations Global Compact, instrumento de las Naciones Unidas que alienta a adoptar, apoyar y promulgar valores e iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión social de la globalización. La Escuela cuenta con más de 15.000 alumnos formados en Europa y Latinoamérica, y en su tercera y cuarta edición, el Ranking Iberoamericano de Formación en Español posiciona a CEUPE en el Top de los 20 cen- tros más destacados.

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

A pesar de la crudeza de esta "crisis mundial", que seguimos tristemente padeciendo en mayor o menor medida todos y especialmente los sectores de población más desfavorecidos, el aprendizaje y la formación sigue estando de moda y es común que se comente en economía que la formación es anticíclica y va en contra del ciclo económico.

Obviamente, el menor poder adquisitivo del alumno o estudiante afectado por la crisis, hace que busque una formación más equilibrada respecto del binomio calidad/precio y solo aquellas escuelas o centros de formación que ofrezcan unos muy buenos contenidos formativos, creativos y con enfoque práctico ("Learning by Doing" o Aprender haciendo) a sus procesos metodológicos, unido a un coste razonable y asequible, están garantizando no solo su supervivencia como escuela de negocios sino su crecimiento internacional. Este aspecto lo tenemos muy en cuenta en CEUPE­Centro Europeo de Postgrado, que lleva creciendo en volumen de alumnos por encima del 60% los últimos tres años.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Nuestro perfil de alumnado es muy variado pero una característica común es que es sobre todo internacional de habla hispana, en nuestros programas formativos conviven colombianos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos, dominicanos y españoles que hacen que nuestras aulas sean multiculturales e inclusivas con toda la riqueza que esta diversidad lleva consigo, aprendiendo unos de las experiencias de los otros, a este y al otro lado del mundo.

Destacan alumnos con perfil profesional de menos de 5 años de experiencia, estudiantes recién licenciados en diversas áreas de conocimiento y directivos con largas y dilatadas trayectorias en sus empresas y Administraciones Públicas.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

Pues de muchas formas, en primer lugar formando a través de contenidos prácticos (cuidando de la experiencia personal) al estudiante, no se trata de ofrecer marcos teóricos ( a veces imprescindibles) a situaciones concretas, sino trabajar sobre el método del caso para discernir de forma común la respuesta más apropiada a una situación real que el propio tutor o alumno ha vivido y en la que he tenido que poner en práctica todo el conocimiento experiencial adquirido.

Igualmente, ofrecer entornos de relaciones profesionales y de networking más aterrizados de los ya existentes en le red tipo Linkedln, asociados a una serie de servicios de valor añadido para alumnos y exalumnos, como nuestro CEUPE GLOBAL ALUMNI.

Pero sobre todo, acompañando y mentorizando en todo momento al alumno, que en definitiva es la razón de ser nuestra como Escuela de Negocios y es auténtico protagonista de todo este apasionante proceso de enseñanza-aprendizaje que emprende con nosotros, confiándonos su futuro

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

Pues, en primer lugar y, aunque suene de perogrullo, para ser un buen directivo hay que querer serlo, pues el factor motivacional es muy importante en este sentido.

Pero dirigir hoy ya no es suficiente, como comenta Ronald Stern, gran experto en management y leadership y amigo de Peter Drucker, es necesario liderar, establecer un rumbo en lugar de planificar y presupuestar, motivar al equipo en lugar de controlar y resolver problemas, alinear personas que remen en la misma dirección en lugar de organizar recursos y puestos de trabajo. En definitiva, hacer que el equipo desee hacer lo que tiene que hacer, darle más auto-estima y más autonomía a las personas para generar más y mejores ideas. Debemos de volver a aprender a tratar bien a nuestra gente y humanizar nuestras empresas con una clara reorientación al mercado y a los clientes, razón de ser de las mismas.

CEUPE es miembro oficial de la UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, instrumento de las Naciones Unidas (ONU) que alienta a las instituciones y empresas a adoptar, apoyar y promulgar un conjunto de valores e iniciativas orientadas a prestar atención a la dimensión social de la globalización.

Para CEUPE la Formación de Calidad es un Derecho Humano Fundamental, piedra angular de la sociedad del conocimiento y elemento estratégico para el desarrollo sostenible y la inclusión social. Por ello, dota una gran parte de sus recursos financieros a ofrecer a sus alumnos PROGRAMAS DE AYUDAS DIRECTAS AL ESTUDIO a las que pueden optar si reúnen los requisitos exigidos, por ejemplo el PROGRAMA GLOBAL LEARNING que ofrece Ayudas sobre todos los Másteres que son impartidos por CEUPE.

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

Es indudable que ahora mismo no somos conscientes de cómo esta cuarta revolución industrial (a mí me gusta llamarla revolución digital) ha reconvertido y transformado todo, incluso nuestra forma de pensar o actuar, estoy convencido que muchas de las profesiones que existirán los próximos años ni siquiera ahora las intuimos de lejos. Está sucediendo en casa, en el trabajo y en cualquier lugar. No hablamos sólo de algo que afecta a las empresas o negocios, en realidad yo creo que tiene que ver más con un modo de pensar, procesar y de comportarse debido a la llegada de esa tecnología porque la tecnología digitaliza, pero no transforma.

¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?

La finalidad u objetivo del MBA-Máster en Gestión y Administración de Empresas, tal como lo indica su nombre, es formar desarrollar en las capacidades o habilidades directivas para gestionar o dirigir una empresa , bien sea propia, familiar, pública o privada y esto siempre será necesario y oportuno, pues sigue siendo el programa de postgrado más demandado por el mercado.

En CEUPE hemos enriquecido nuestros programas formativos MBA con diferentes especialidades, entre otras, Project Management (con acceso a título PMI- Project Manager Professional-PMP® o al CAMP ® Certified Assistant to the Project Manager), Recursos Humanos , Marketing Digital, Finanzas , Comercio Internacional , Logística o Turismo, en los que enseñamos a nuestros alumnos a HACER (desempeño) y no sólo a saber (información), para que a través del diálogo, las conversaciones y las discusiones cambien la forma en la que hacen las cosas, dándole modo, orden, sentido y rumbo. En este sentido sí hay que reorientar o reinventar los clásicos programas MBA.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Pues como bien decía el gran Henry Ford nuca debemos de dejar de formarnos porque "cualquier persona que deja de aprender es viejo, ya sea a los veinte o a los ochenta. Cualquiera que sigue aprendiendo se mantiene joven y la cosa más grande en la vida es mantener la mente joven".

Por lo tanto un rotundo sí a la formación, siempre y en todas las áreas de conocimiento. Nunca dejamos de aprender (Lífelong Learning), además en CEUPE hablamos de e-learning no de e-teaching, porque lo único que cambia es la forma de acceder, siendo lo más importante el hecho de aprender.

Si la pregunta va más encaminada a la formación en sectores con mayor demanda de empleo en España (pues puede variar en función del país que hablamos) es indudable que este año dominan las áreas tecnológicas, pero al mismo tiempo también juegan un papel fundamental aquellas profesiones que emplean tecnología aunque sea para realizar pequeñas tareas. En particular, Dirección de Sistemas, Seguridad de la Información, Project Management, Corporate Compliance, Business lntelligence y Big Data se postulan como áreas de conocimiento importantes. Igualmente, expertos en Ciberseguridad e Internet de las cosas también experimentarán una mayor demanda este año.

Asimismo, las empresas siempre valorarán los clásicos programas MBA, Gestión y Dirección de Recursos Humanos, Dirección y Gestión Financiera o Comercio Internacional. Además, las empresas aplican cada vez más la formación a distancia internamente, por eso confían cada vez más en los candidatos que llegan con ese tipo de formación a hacer entrevistas, valorando a los alumnos online de una forma muy especial frente a otros candidatos a puestos de trabajo.

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Pues a juzgar por los últimos informes y estadísticas internacionales que se van publicando y conociendo, a nivel de postgrados nos queda mucho camino por recorrer como país, pues a pesar de que tenemos presencia internacional, la marca España todavía tiene mucho que decir en el extranjero. En CEUPE ya desde sus comienzos comenzamos a trabajar con alumnado internacional y hoy día tenemos oficinas abiertas consolidadas en varios países de Latinoamérica (Colombia, México, Perú y Ecuador) y presencia internacional en otros más de 15 países en todo el mundo.

Tres son las convicciones de CEUPE y que elevamos a Filosofía de trabajo: 1. Nuestra firme creencia que todo ser humano tiene Derecho a acceder a formación de calidad, especialmente aquellas personas con recursos limitados para las que ofrecemos una amplia variedad de Programas de Ayudas económicas a la Formación. 2. La Personalización del Aprendizaje: Cada alumno es único y como tal le tratamos, personalizando su proceso de enseñanza aprendizaje ysiempre guiado por su tutor personal. 3. La empatía: En todo momento nos esforzamos por ponernos en lugar del alumno para mejor comprender sus necesidades y expectativas formativas.

¿Qué opina de los Moocs?

Mooc es el acrónimo en inglés de Massive Online Open Courses (o cursos online masivos y abiertos) y son una muy buena herramienta de acceso a información (muchas veces de calidad, yo mismo sigo MOOCs de la Massachusetts lnstitute of Technology MIT).

Pero bajo mi punto de vista el usuario debe valorar que detrás de su carácter gratuito se esconde, por una parte, que los MOOCs constituyen actualmente formación no reglada que no conducen a un título y por otra parte, que por su carácter masivo no existen límites en el número de matrículas.

Estas circunstancias hacen que el seguimiento tutorial en dichos cursos no sea personalizado porque se dirigen a una masa que a veces superan los miles de alumnos en todo el mundo, por tanto el alumno no puede marcar su ritmo de aprendizaje y carece de todo soporte humano, así como sus titulación no reconocidas y carencia de toda oficialidad de los programas.

¿Y de los rankings educativos?

Pues el mejor ranking son las opiniones de los alumnos que son en definitiva nuestra razón de ser como Escuela porque sin ellos no existiríamos.

En CEUPE estamos muy comprometidos con la excelencia y calidad de nuestros programas, cuidando el servicio personalizado y garantizando grupos pequeños de alumnos por edición en todos nuestros Másteres y cursos para poder interactuar con todos ellos y garantizarles una experiencia de aprendizaje con éxito.

Además de participar y estar presente en varios rankings educativos, recientemente hemos sido reconocidos como la primera Escuela de Negocios Europea con el sello lnternational Certificate of Educational Excellence, que certifica los estándares de calidad educativa de nuestros materiales didácticos, soportes pedagógicos y procesos de gestión, tras la evaluación y auditoría de la prestigiosa Comisión Internacional ICEEX, buen ejemplo de la transparencia, la buena praxis, la confianza y el compromiso con la mejora continua y la calidad, con el que el equipo de personas que formamos CEUPE nos comprometemos diariamente.

¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?

Conscientes que las escuelas de negocio y las universidades suman sinergias y aportan un valor incalculable a los programas de formación, desde CEUPE siempre hemos trabajado y colaborado con ellas. Actualmente, somos Centro oficial colaborador de la Universidad Rey Juan Carlos que ostenta el honor de ser una de las Universidades de mayor prestigio de España y Europa y una de las universidades más modernas del mundo, a la vanguardia en investigación e innovación y con un firme compromiso con el mundo empresarial.

La Universidad Rey Juan Carlos certifica con su título todos los Programas Master de CEUPE, garantizando la excelencia académica universitaria y profesional de ellos.

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

Pues yo creo que en primer lugar, por una cuestión cultural que forma parte de nuestra historia en la que desgraciadamente algunas universidades han basado sus estrategias de marketing en el excesivo celo como garantes únicos de la formación de calidad, como si fuera una cualidad exclusiva de ellas, actitud más propia de la Edad Media que de nuestros tiempos en los que la globalización ya forma parte de nuestras vidas.

Igualmente, el propio sistema se ha encargado de incitar y fomentar el divorcio universidad-empresa, cuando todos nos necesitamos.

Permítame un pequeño anécdota, cuando finalicé mis estudios universitarios de Derecho en la prestigiosa Universidad de Salamanca conseguí unas prácticas en un despacho de abogados de un familiar. Uno de mis primeros días trabajando como pasante en dicho despacho una abogada ya experimentada me pidió que redactara una sencilla demanda contra una aseguradora. En ese momento recordé el origen histórico de la demanda, la evolución de su concepto, incluso las teorías y filosofías de la misma pero....no el cómo redactar esa sencilla demanda, algo tan sencillo y básico como el "cómo hacerlo" no lo conocía y me avergonzaba por ello porque sin embargo tenía una gran y fluida cultura general sobre ese concepto, más de 5 años de mi vida estudiando me había servido para conocer el qué pero no el cómo y justo esto último es lo que me pedían en el trabajo.

A lo largo de mi experiencia profesional en formación ese ha sido uno de mis objetivos principales, enseñar a cómo hacer las cosas a través del "learning by doing" o aprender haciendo, en este sentido los entornos de formación online han ayudado a recrear esos espacios en los que el usuario puede a través del ensayo-error combinar formación al carácter experiencia, aspecto muy tenido en cuenta en todas las escuelas de negocio.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

En CEUPE contamos con más de 30 programas Máster y más de 50 programas de inferior duración en diversas áreas de conocimiento.

Este año los más demandado están siendo el Máster Universitario en Alta Dirección que tiene acceso a titulación oficial de la Universidad Rey Juan Carlos, nuestro MBA - Máster en Dirección y Administración de Empresas con sus diferentes especialidades, el Máster en Project Management - PMP®, Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos o nuestro Máster en Relaciones Públicas: Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación, entre otros.

Otros datos:

Emprendedor en el sector de las Tecnologías y la Formación.

Nació en Arrec ife de Lanzarote donde viví 14 años. Tras más de ocho trabajando entre Madrid y Holanda realizando labores de consultoría de formación y dirigiendo equipos de trabajo en empresas como People Trabajo Temporal y Wall Street lnstitute, he fundado varias empresas, entre otras, CEUPE-Centro Europeo de Postgrado, Escuela de negocios colaboradora oficial de la Universidad Rey Juan Carlos.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca, Máster en Negocio y Comercio Electrónico y miembro del GRupo de Investigación en lnterAcción y eLearning.

Participa como Vocal en la Junta Directiva en APeL (Asociación de Proveedores de e­ Learning), Secretario General en Asociación Nacional de Empresas e Instituciones Innovadoras de Contenidos Digitales en Español y miembro de la Comisión sobre de Educación y Gestión del Conocimiento de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE.

Igualmente está presente, entre otras, en la Asoc iación de Proveedores de eLearning (APeL), Asoc iación Española de Formación On-Line (AEFOL), Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE), European Training & Development Federation (ETDF), Asoc iación Española de Enseñanza Técnico Profesional (AEDETP), Federación de Asociaciones de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AETICAL) y en la Fundación para la Excelencia Empresarial (Fundación EXECyL).

Pero, ante todo, es un apasionado por el aprendizaje y las tecnologías.

