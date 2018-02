El Rectorado acoge la asamblea general de la Alianza 4 Universidades

Se repasará los diferentes proyectos en marcha.

El edificio del Rectorado de la Universidad Pompeu Fabra ha acogido el 5 de febrero de 2018 la junta directiva y la Asamblea General de la Alianza 4 Universidades (A4U), una asociación estratégica formada por cuatro de las principales universidades públicas de España : Pompeu Fabra, Autónoma de Barcelona (UAB), Carlos III (UC3M) y Autónoma de Madrid (UAM).

El encuentro ha sido presidida por el vicerrector Pelegrí Viader, en representación de Jaume Casals, rector de la UPF y presidente de la A4U. Han asistido Margarita Arboix, Juan Romo y Rafael Garesse, rectores de la UAB, UC3M y UAM, respectivamente, al tiempo vicepresidentes de la Alianza. Enric Vallduví, vicerrector de proyectos en el ámbito de la investigación de la UPF, ha ejercido como secretario general, y Jaume Badia, gerente de la UPF, como tesorero.

El orden del día, en el que constaban la rendición de cuentas de 2017 y la aprobación del presupuesto del ejercicio de 2018, ha incluido el estado de los diversos proyectos en los que trabaja actualmente la A4U, relacionados con la investigación, las relaciones internacionales y el Observatorio IUNE, un instrumento que quiere contribuir al conocimiento y análisis de la actividad investigadora y tecnológica del sistema universitario español.

Otro ámbito que se ha tratado ha sido el grado en Filosofía, Política y Economía, que organizan de manera conjunta las universidades de la Alianza, y que celebrará el acto de graduación 2018, correspondiente a la segunda promoción, en la Universidad Autónoma de Madrid (el año pasado tuvo lugar en el Cosmocaixa, organizado por la UPF).

El Observatorio IUNE nace fruto del trabajo de un grupo de investigadores de la A4U, con la colaboración de los ministerios de Ciencia e Innovación y Educación. Ofrece información detallada de la actividad científica de todas las universidades públicas y privadas del Sistema Universitario Español (SUE) y permite realizar comparaciones entre ellas.

Como novedad de este año, entre las diversas dimensiones de la actividad científica que se analizan (siete en total, entre las que se distribuyen 44 indicadores) se ha añadido la dimensión de Financiación, que incluye fuentes de financiación pública y privada, como son los ingresos liquidados por operaciones no financieras y los ingresos generados por la investigación.

A través de IUNE, se han extraído varias cifras relacionadas con la producción y el impacto de la A4U durante el periodo 2007-2016. Así, teniendo en cuenta que el personal docente e investigador permanente de la A4U supone un 6,4% del SUE, la productividad de la Alianza es 2,5 veces superior a la de la media del SUE, y aporta un 17,4% de la producción total del sistema, además de representar el 21% del impacto absoluto.

Por otra parte, y también durante el periodo 2007-2016, el 19% de la producción en colaboración internacional del SUE estuvo firmada por alguna universidad de la A4U, y un 19,7% de los documentos del SUE situados en Q1 (revistas de calidad pertenecientes al primer cuartil) están firmados por universidades de la Alianza. En cuanto a los artículos publicados por la A4U durante este periodo, el 48% están hechos en colaboración internacional, y casi el 56% se encuentran en Q1. Estos porcentajes, por lo que se refiere a la media del SUE, bajan hasta el 43,2 y el 50,7%, respectivamente

A escala internacional, se han comparado los resultados de la A4U con el sistema alemán (Iniciativa Excelencia). Por ejemplo, con respecto al impacto absoluto, el número total de citas es ostensiblemente superior en el sistema alemán, pero si se tiene en cuenta la dimensión de las universidades, en el impacto relativo (citas por documento en cuanto al periodo 2007-2016), las cifras se aproximan: 19,22 para la Iniciativa Excelencia de Alemania y 15,69 para la A4U.

Otro ámbito destacado que se trató durante la junta fue la presentación de las actividades que este 2017 ha llevado cabo OPERA (Office for the Promotion of European Research Activities), la oficina que la A4U tiene en Bruselas para promover e impulsar la investigación del personal docente e investigador de las cuatro universidades que la forman. Destacan el apoyo al incremento y a la mejora de la participación de la A4U en el programa europeo Horizonte 2020, el reforzamiento de las colaboraciones y contactos en Bruselas, el desarrollo de planes individuales de OPERA para cada universidad y la organización de visitas institucionales, unas actividades que se querrán profundizar y ampliar de cara a este 2018.

