EAE Business School visita América Latina para afianzar su compromiso

EAE se reunirá con algunas universidades de Costa Rica, Panamá y República Dominicana

El próximo 19 de febrero, EAE Business School viajará a tres países de Centroamérica y Caribe: Costa Rica, Panamá y República Dominicana. La gira, que se plasmará en diferentes actividades y eventos de índole académica, durará cinco días y estará liderada por la doctora Pilar Llácer, Senior Careers Advisor y profesora de EAE Business School y reconocida experta en transformación digital.

El tour comenzará el 19 de febrero en Costa Rica con la visita a dos universidades de gran prestigio: la Universidad de Costa Rica y la Universidad Latina de Costa Rica. En esta última, y tras la reunión, EAE ofrecerá una conferencia a sus estudiantes de la Facultad de Ciencias Empresariales basada en el caso Netflix: éxito de su modelo de negocio, la disrupción digital y la importancia de la innovación en el mundo empresarial.

La plataforma americana Netflix apostó en su momento por Latinoamérica como una de sus primeras áreas de expansión internacional, convirtiéndose en un mercado de vital importancia estratégica para la compañía. La profesora Llácer explicará cómo se ha conseguido consolidar en Costa Rica como la tercera opción de los internautas a pesar de la subida de tarifas y en pleno debate sobre la próxima entrada en vigor del nuevo impuesto a los servicios de las plataformas de streaming.

Según la profesora Llácer, "Netflix ha conseguido romper con el modelo convencional de monetización de la industria audiovisual, convirtiéndose en el ejemplo perfecto de disrupción competitiva en un entorno donde la digitalización parecía amenazar a la supervivencia de todo un sector".

Tras la visita a Costa Rica, el equipo de EAE viajará, el martes 20 de febrero, a Panamá donde visitará la Universidad Católica Santa María la Antigua-USMA – la primera universidad privada del país según el ranking de QS- y en la que también se dará la master class sobre el caso Netflix.

El tour seguirá en República Dominicana, el 22 de febrero, en las universidades UNIBE y la PUCMM. EAE Business School imparte, conjuntamente con PUCMM, el Master en Dirección de Comunicación, de una duración de un año y medio, en el que algunas de las materias son impartidas por profesores de EAE que se desplazan a la universidad. En República Dominicana también se explicará el caso Netflix a los estudiantes de las facultades de económicas y empresariales.

Según la profesora Llácer, "Costa Rica, Panamá y República Dominicana son países que cuentan con economías modernas y en plena expansión. Establecer alianzas con sus instituciones académicas es una oportunidad para EAE Business School de acceder a un mercado moderno y con un enorme potencial de desarrollo".

El año pasado, EAE celebró su primer Tour por el Caribe y Centroamérica, en el que visitó importantes instituciones académicas en Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Este año, fruto de dichos encuentros, la escuela organizará una serie de conferencias en algunas de las universidades de mayor prestigio de cada país: Universidad Latina de Costa Rica, Universidad Católica Santa María la Antigua (Panamá) y Universidad Iberoamericana (República Dominicana).

Asimismo, EAE mantiene un acuerdo con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), de República Dominicana, la 2ª universidad más importante del país según QS. Además, PUCMM imparte un máster con UNIBE en el que también colabora EAE.

EAE Business School está entre las 15 mejores Escuelas de Negocios del mundo según el Ranking América Economía 2016. El MBA de EAE ha sido reconocido entre los 80 mejores de Europa y 250 a nivel mundial (QS Global 250 Business Schools Report 2017), tiene tres masters entre los mejores del mundo según Eduniversal, y ha sido destacada entre las mejores escuelas de negocios del mundo según Expansión México.

La Escuela mantiene relaciones académicas con instituciones como el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) o The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), entre otras, y está adherida a programas como PRME (Principles for Responsible Management Education), de educación responsable impulsado por Naciones Unidas.

