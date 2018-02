Hemper gana la final nacional de los "Global Student Entrepreneur Awars" 2018

La marca de mochilas sostenibles creada por jóvenes de Teamlabs.

La marca de mochilas sostenibles Hemper, creada por jóvenes emprendedores de Teamlabs, ha ganado la edición española del Global Student Entrepreneur Awards (GSEA), la mayor competición mundial de emprendedores universitarios, organizada por Entrepreneur's Organization (EO), celebrada anoche en el CosmoCaixa de Barcelona.

Hemper, que representará a España en la final global de GSEA en Toronto (Canadá) en abril, es una startup creada por Gloria Gubianas, Carlos Sandoval y Manu Sierra, emprendedores del grado universitario LEINN (Liderazgo, Emprendimiento e Innovación) que imparte Teamlabs junto a la unidad de emprendimiento Mondragon Team Academy de la Universidad de Mondragón, con tres amigos enamorados también de Nepal: Gonzalo Martín, Alejandro Pastrana, y María Álvarez, que ha representado a Hemper en este concurso.

Su misión consiste en demostrar que se puede crear una marca de moda sin dañar el medio ambiente y respetando los derechos humanos. Sus mochilas y complementos están hechos a mano en Nepal con cáñamo, una de las telas más ecológicas de la industria textil, y empoderan familias y comunidades en riesgo de exclusión social mediante la creación de empleo. "Después de trabajar todos como voluntarios en Nepal nos dimos cuenta que la herramienta de cambio real en el mundo es a través de la empresa, y a través de la creación de un empleo digno y a largo plazo", ha dicho María Alvarez, cofundadora de Hemper, en su pitch.

El segundo premio ha sido para Printing Health, un proyecto realizado por cuatro estudiantes de Ingeniería de Universidad Politécnica de Cataluña, presentado por Andrea Artero, que utiliza tecnología de impresión en 3D para permitir a los cirujanos contar con un modelo exacto con el cual practicar cualquier operación.

Y el tercer premio ha sido para Sheedo, empresa creado por tres jóvenes del grado LEINN de Teamlabs, Gala Freixa, Gonzalo Mestre y Gloria Gubianas, que combate el impacto medioambiental de la industria papelera, gracias a la creación de un papel para usar y plantar. Sheedo está hecho artesanalmente en España a partir de fibras de algodón residuales de la industria textil y es 100% sostenible. "Pero la magia reside en que tiene semillas en su composición, lo que permite plantarlo tras su uso y cerrar el ciclo del consumo", ha explicado Gala Freixa, cofundadora de Sheedo en el concurso. Sheedo tiene el objetivo de concienciar a las grandes empresas, y conseguir que tengan un uso responsable del papel. En dos años, han conseguido cambiar la mentalidad de 400 compañías y han dado la oportunidad a más de 200.000 personas de plantar una planta con su papel.

Los 3 proyectos ganadores han recibido como premios mentoring, servicios y formación de desarrollo de negocio y espacio de trabajo. Además, el ganador ha recibido 1.000 euros en metálico y todos los gastos de viaje y estancia pagados para representar a España en la final de Toronto. Los premios de la final global para los tres ganadores incluirán premios en metálico de 20.000, 10.000 y 5.000 dólares norteamericanos y más de 30.000 euros en servicios de valor añadido, además del reconocimiento y visibilidad otorgados por la distinción.

Los otros tres finalistas en la edición nacional han sido Paraná Skateboards (TEAMLABS, Universidad de Mondragón), GameSquare Factory (Universitat Pompeu Fabra ) y Yosai (TEAMLABS, Universidad de Mondragón).

El jurado de la edición nacional de GSEA, presidido por Kike Sarasola, fundador y presidente de Room Mate Hotels, ha estado integrado por Mathieu Carenzo, profesor IESE, fundador de VentureHub y socio del fondo de capital Riesgo Nero Ventures; Erik Brieva, presidente y fundador de Polymita Technologies, Business Angel y consejero en Valontime y director académico de Lean Startup Creation en UPC; Stephanie Marko, fundadora y CEO The Stikets Company y miembro de la Junta Directiva de EO Barcelona; Jordi Cabarrocas, CEO de Compuservice, TYT, Interacción, Taxijet, Ectus y 189ERP; Luis Soares Costa, CEO y fundador de Bac< to Basics, director de The Change Lab, y fundador y gerente de The Framework; José Manuel Arnáiz, socio fundador de Jazztel, y CEO de Loozend; Eduardo Fernández, fundador de Shuttlecloud y presdiente de EO Madrid; Eva Durán, Creadora de las marcas Tradissimo y Snackissimo; Raúl Cristián Aguirre, Fundador y ex CEO de Tango/04 Computing Group – Barcelona/04 Computing Group, multinacional tecnológica de software bancario, presidente de EO Barcelona; y Conor Neill, profesor IESE y presidente de Vistage en España.

Los sponsor que han apoyado esta edición de GSEA en Barcelona ha sido: la Obra Social "la Caixa", RoomMate Hotels, Roca, Flow Química, Saima Solutions, Sampling Innovations, Snackíssimo, Trastering, Insolemnes, EL Producto del Año y el Instituto de Inteligencia Emocional.

