El empleo del futuro, profesiones STEM con déficit de mujeres

Naciones Unidas declaró el 11 de febrero el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia en reconocimiento al papel clave que el género femenino desempeña en la comunidad científica y la tecnología.

El 14 de marzo de 2011, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer aprobó el informe en su 55º período de sesiones, con las conclusiones convenidas sobre el acceso y la participación de la mujer y la niña en la educación, la capacitación y la ciencia y la tecnología, incluida la promoción de la igualdad de acceso de la mujer al pleno empleo y a un trabajo decente.

Actualmente hay una presencia minoritaria de la mujer en carreras STEM (términos en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Sólo dos de cada diez estudiantes son mujeres y hay una creciente demanda de empleo en el ámbito de estas disciplinas, por eso muchas empresas están tomando una postura proactiva para mitigar esa brecha de género.

La velocidad que impone el cambio tecnológico va a cambiar mucho y la sociedad va a pedir que se trabaje más años. Los problemas de la brecha de género selectiva tienen que solucionarse ya.Según la CE, se necesita un cambio de política, en particular debido a una caída alarmante de las mujeres graduadas en TIC.

Asimismo, las universidades politécnicas están nerviosas, porque la demanda de sus titulaciones se ha estacando, cuando las perspectivas indican que los empleos de tipo técnico pueden duplicarse en los próximos años. Además de esta caída, las politécnicas, en mayor medida, echan en falta a mujeres. Los factores de esta pérdida de alumnos podrían deberse a la crisis económica, los precios de las matrículas y a la transición al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), entre otros. También, las carreras STEM son más exigentes y, en ocasiones, más difíciles de estudiar en el sentido de que pueden implicar cambio de ciudad y eso conlleva unos costes que quizás no pueden afrontarse.

Según los expertos, este campo es la gran promesa laboral para Europa. El sector reclama formación ad hoc urgente para cubrir el millón de empleos que necesitará el Viejo Contienente en 2020.

Iniciativa 11 de Febrero

La iniciativa '11 de Febrero' celebrará en toda España a través de más de 1.000 actividades durante el mes de febrero y parte de marzo el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia -que la ONU celebra el 11 de febrero desde hace dos años-.

Las actividades consistirán en actuaciones, cuentacuentos, charlas, exposiciones, mesas redondas y talleres, entre otros. Cerca de 800 centros educativos de toda la geografía española participan este año en la iniciativa. Miembros de la comunidad científica, en su mayoría mujeres investigadoras, impartirán en unos 800 centros educativos cerca de 700 charlas y talleres. A éstas se suman más de un centenar de actividades organizadas por el personal docente de muchos centros.

El último informe de Científicas en Cifras (2015) indica que la segregación vertical no solo es patente en la carrera investigadora, también se observa y de forma aún más notable en los órganos de gobierno de universidades y OPIs (Organismos Públicos de Investigación).

La distribución de investigadoras e investigadores según grupos de edad pone en cuestión el factor generacional como explicación principal de la segregación vertical en la carrera investigadora y en órganos de gobierno: las mujeres son ya el 30-31% del Personal Docente Investigador mayor de 54 años en universidades privadas y públicas, respectivamente; y en OPIs, la proporción de mujeres en el personal investigador de este grupo de mayor edad ha alcanzado ya el 35%. En todos los demás grupos hay equilibrio de género en universidades y en OPIs, salvo en el grupo de 45-54 años de OPIs donde la proporción de mujeres es el 39%.

Además, las escuelas pasan por alto el talento latente de muchos estudiantes en estas áreas. En muchas ocasiones, la formación en STEM está desactualizada, sólo basadas en libros de texto, resúmenes y escenarios teóricos, que en la mayoría de los casos, restringe la curiosidad y la aptitud, impide el compromiso y el logro STEM y fomenta aún más el deseo de los niños de abandonar la escuela.

Empresas como L'oreal ponen de manifiesto su apoyo a la visibilidad de las mujeres para que las más jóvenes puedan germinar el sentimiento de una vocación STEM. L'Oréal-UNESCO For Women in Science se desarrolla en España desde el 2000 y su finalidad es dar visibilidad a las mujeres científicas de nuestro país e incentivar la vocación por la ciencia en las futuras generaciones españolas. Para ello, además de sensibilizar a la población con iniciativas para dar a conocer la ciencia hecha por mujeres (editatón en la Wikipedia, conferencias, libros ), cada año otorgan cinco premios de 15.000 euros cada uno a proyectos de centros de investigación liderados por científicas españolas. En estos casi 20 años de historia del programa en España, han llevado a cabo iniciativas concretas como el Manifiesto "Ayúdanos a Cambiar las Cifras" que lanzaron en 2015 y que defiende la necesidad de acortar las distancias entre hombres y mujeres en la ciencia y que la sociedad reconozca de forma pública la aportación de las científicas al progreso de la humanidad. También, en 2017 lanzaron la campaña #Descubreconellas #Niñasenlaciencia con la que hace un llamamiento a unir fuerzas a todas las iniciativas públicas y privadas para trabajar juntos y alcanzar así la paridad en aulas y empresas.

07/02/2018-19.00h: L'Oréal-UNESCO For Women in Science participa en la mesa redonda "Experiencias y puntos de vista de jóvenes científicas" que celebra la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, y donde intervendrán Inmaculada Ibáñez y Prado Martín, investigadoras galardonadas con el Premio L'Oréal-UNESCO For Women in Science en 2012 y 2017, respectivamente. Las científicas contarán cómo se sintieron atraídas por la ciencia, quién les inspiró, motivó y apoyó para hacerlo, así como su trayectoria como investigadoras. Lugar: Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Calle Valverde, 22).

09/02/2017-10.30h: La directora del programa L'Oréal-UNESCO For Women in Science en España, Natalia González-Valdés, intervendrá en el acto "Iniciativas para avanzar en la promoción de vocaciones científico-tecnológicas en las niñas y las jóvenes", promovido desde la Unidad de Mujer y Ciencia (UMYC) junto al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y el Consejo Superior de investigaciones Científicas (CSIC). En él se mostrarán algunas de las iniciativas que trabajan por atraer a las niñas a carreras STEM con el objetivo de darles valor, difundirlas y posibilitar sinergias entre ellas. Lugar: Salón de actos del CSIC (C/Serrano, 117).

12/02/2017-10:00h: La galardonada con el premio a la investigación L'Oréal-UNESCO For Women in Science en 2012, Inmaculada Ibáñez, también participa en la visita guiada a las instalaciones del Instituto de Investigación del Hospital Universitario de la Paz (IdiPAZ) el próximo 12 de febrero. Actividad que irá seguida de una mesa redonda en la que 5 científicas hablarán sobre su experiencia profesional a alumnos de 1º y 2º de bachillerato científico. Lugar: IdiPAZ (Calle de Pedro Rico, 6).

13/02/2018-10:30h: Por su parte, Prado Martín también participará el 13 de febrero en el acto organizado por la Asociación Española de Comunicación Científica (AECC), en la Residencia de Estudiantes, en el que niños y niñas de 1º y 2º de la ESO del IES Ramiro de Maeztu podrán resolver todas sus curiosidades sobre el mundo de la ciencia a través de la experiencia de varias científicas. Lugar: Residencia de Estudiantes (C/Pinar, 21-23).

Hasta el 06/02/2018: 26 alumnas del programa Stem Talent Girl participarán desde el 30 de enero hasta el próximo 6 de febrero en diferentes sesiones de shadowing organizadas en la fábrica internacional de Productos Capilares de L'Oréal en Burgos con las empleadas de la fábrica mentoras del programa, acercando a las más pequeñas el trabajo en una planta e inspirándolas para desarrollar su vocación en estas áreas. Lugar: Fábrica Internacional de Productos Capilares de L'Oréal en Burgos

14/02/2018-16.00h: Las alumnas del programa Stem Talent Girl también acudirán a la fábrica de L'Oréal en Burgos el 14 de febrero para participar en el taller de formulación "#Descureconellas con Cristina Biurrun", donde la directora Científica de L'Oréal España explicará a las niñas del programa la importancia de la investigación fundamental, el desarrollo tecnológico en la innovación del Grupo y el equipo de profesionales de ámbitos STEM que lo hacen posible. Asimismo, compartirá con ellas su vocación, trayectoria científica, motivación, oportunidades y obstáculos en una profesión científica. Lugar: Fábrica Internacional de Productos Capilares de L'Oréal en Burgos

La agenda de actividades puede consultarse a través de la web de '11 de Febrero' en: 'https://11defebrero.org/agenda-actividades/busqueda-de-actividades/'.

