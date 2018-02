Las bibliotecas universitarias amplían su horario en periodo de exámenes

Tienen horario especial durante las semanas de exámenes.

Las bibliotecas públicas de la comunidad de Madrid amplían sus horarios para atender la demanda de espacios de estudio y facilitar que los estudiantes puedan preparar sus exámenes. Los meses en los que se introduce el horario especial son enero, junio y septiembre.

En concreto, en Madrid Capital, son doce las bibliotecas que abren sus puertas en un horario especial. La Biblioteca Pública Rafael Alberti y la de María Moliner lo hacen durante 24 horas. Diez de ellas desde las 21:00 hasta la 1 de la madrugada. Este horario poco habitual se mantendrá hasta el fin de exámenes, concretamente hasta el 9 de febrero. Las salas que amplían sus horarios son: la Biblioteca Antonio Mingote (Latina), Biblioteca Elena Fortún (Retiro), Biblioteca José Hierro (Usera), Biblioteca José Luis Sampedro (Chamberí), Biblioteca Luis Rosales (Carabanchel), Biblioteca Miguel Hérnandez (Puente de Vallecas), Biblioteca Moratalaz (Moratalaz), Biblioteca Pedro Salinas (Centro) y la Biblioteca Pública del Estado Manuel Alvar (Salamanca).

Para acceder a este espacio fuera del horario habitual, los usuarios deberán presentar a la entrada del recinto el D.N.I. o cualquier otro documento oficial de identidad. Además, algunas bibliotecas de universidades como es la de la Rey Juan Carlos, exigía a sus alumnos la presentación del carné de estudiante de la URJC, confirmando así que pertenecen a esta institución. En esta universidad, el horario habitual es de 9.00 a 20:30h, pero en época de exámenes (a partir del 5 de diciembre) se amplía hasta las 22h en todos sus campus.

Las bibliotecas de otras universidades de Madrid se vieron en la obligación de ampliar sus horas mientras sus respectivos alumnos estaban en periodo evaluación. La Universidad Autónoma de Madrid ampliaba su horario desde el 9 de enero al 24 del mismo mes incluidos los sábados y domingos de 9.00 a 20.00h. Además habilitaron una sala llamada "búho" disponible las 24 horas del día.

En lo que concierne a la Universidad Complutense, la Biblioteca María Zambrano permanecerá abierta desde el 10 de enero hasta el 10 de febrero los lunes y miércoles 24 horas y el resto de días de 9.00 a 01.00 horas.

La Universidad Politécnica de Madrid dispone en su página web los horarios de todas sus bibliotecas, en los que lo más habitual es de 9 a 21 según la sala.

El horario especial se lleva aplicando desde 2004

Las que forman parte de la red de Bibliotecas de la Comunidad de Madrid tienen unas normas a cumplir por los usuarios en todo momento, entre las que se incluye no beber, comer o fumar, no utilizar teléfonos móviles y tratar con respeto los fondos e instalaciones. Ofertan 1.356 puestos de lectura y alrededor de 900.000 usuarios disfrutan de sus servicios como bebetecas, bibliotecas infantiles, comitecas, etc.

Es necesario mencionar que la apertura ampliada solo está destinada para satisfacer la demanda de puestos de estudio y que cualquier otro servicio que la biblioteca oferte, ya sean préstamos, hemerotecas, acceso a internet o la sala infantil, estará disponible en su horario habitual.

Además, las Juntas Municipales de Distrito ponen a disposición del público salas de estudio, que complementan la oferta de espacios para el estudio y la lectura ofrecidos por la red de Bibliotecas Públicas Municipales. Algunas de estas están ubicadas en Arganzuela, Barajas, Carabanchel, Chamartín, Chamberí o Ciudad Lineal entre otras.

A nivel de España, son muchas las Universidades que se unen a esta ampliación. Es el caso de la Universidad de Almería con la Biblioteca Nicolás Salmerón. En concreto, el horario especial comenzó el pasado 8 de enero, nada más volver de las vacaciones de Navidad, y permanecerá activo hasta el próximo 6 de febrero. Los estudiantes de la UAL podrán acudir a la Biblioteca todos los días d lunes a viernes de 8.30 a 21 horas. Por otro lado, para aquellos que buscan un horario más amplio, esta biblioteca también dispone de una Sala 24 horas, un espacio muy demandado que permanecerá abierto también hasta el día 6 de febrero con una capacidad para ubicar a 302 personas. En el caso de que el aforo no fuera suficiente, la Universidad se compromete a ampliar esta sala.

Otra de las Universidades que también opta por la ampliación de los horarios es la Universidad de Extremadura, que abrieron durante los fines de semana de 9.00 a 21.00 del 27 de diciembre al 31 de enero inclusive.

En la comunidad gallega los horarios fueron similares. Una de las bibliotecas de la capital gallega que más estudiantes acoge es la Concepción Arenal, que abrió del 4 de diciembre al 22 del mismo mes hasta las tres de la madrugada. En enero abrió hasta la misma hora del 2 al 7 y del 8 al 31, las 24 horas.

En Asturias, Oviedo opta por el horario ininterrumpido desde el 1 de diciembre al 9 de febrero la biblioteca Vetusta permanecerá abierta de lunes a domingo de 9 a 24 horas. La Universidad de Cantabria abrió el 13 de enero el periodo de horarios ampliados de las divisiones de la Biblioteca (BUC) y salas de estudio en sus centros. Hasta el pasado 4 de febrero incluido, los horarios se ampliaron y, además, el Aula Búho estuvo abierta las 24 horas del día. El horario especial será de 8.15 a 23.45 horas y sábados y domingos de 8.15 a 21.45.

La biblioteca de UNED Pamplona amplió su horario a partir del 22 de enero. Además de su horario habitual de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas, la biblioteca abrió los fines de semana a partir del 13 de enero. Cuenta con 137 puestos de estudio y más de 40.000 volúmenes en los que el estudiante puede encontrar materiales útiles para preparar las asignaturas.

