Más de 1.000 alumnos participan en un programa que vincula la orquesta sinfónica con el aula de música de Primaria

Más de 1.000 alumnos de 24 colegios extremeños participan en un programa de la Orquesta Sinfónica de los Conservatorios de Almendralejo y Mérida (Oscam) que vincula este tipo de orquesta con el aula de música de primaria.

El secretario general de Educación, Rafael Rodríguez de la Cruz, ha asistido a la presentación del ciclo de conciertos de la Oscam y de la segunda edición del Programa LINK UP, que este curso acercando la música sinfónica a este millar de alumnos.

En su intervención, Rodríguez de la Cruz ha felicitado a la Oscam por sus éxitos, en particular por el obtenido entre los centros con el Programa LINK UP, un proyecto que ha llegado a Extremadura desde Nueva York gracias a esta orquesta sinfónica, la primera no profesional en impartirlo en España.

En cuanto a la temporada de conciertos de la Oscam, el primero de ellos tendrá lugar el lunes 12 de febrero, a las 18,30 horas, en el Teatro Alcázar de Plasencia; el viernes 23 tocará en el Palacio de Congresos de Mérida; el sábado 24 en el Teatro Carolina Coronado de Almendralejo y el sábado 3 de marzo en el Teatro Municipal de Zafra. Estos tres últimos conciertos serán a las 20,00 horas.

Los conciertos serán gratuitos, excepto el de Mérida, en el que se pagará una entrada-donación de 3 euros, cuya recaudación se destinará a los proyectos que realiza la Fundación Atabal en Sierra Leona, según informó la presidenta de la fundación, Peligro Folgado Cordovés, quien agradeció a la Oscam su colaboración.

Según ha informado el director del Conservatorio Oficial de Música 'Tomás Bote' de Almendralejo, David Montes Domínguez, en el proyecto educativo Oscam participan 87 alumnos de enseñanzas profesionales de los Conservatorios de Almendralejo, Mérida, Badajoz, Montijo, Cáceres y Plasencia, liderado por un equipo de docentes "comprometidos con la educación" en Extremadura.

Con respecto al repertorio, el director de la Oscam, por parte del Conservatorio de Mérida, Alfonso Ramos Rodríguez, ha dicho que "siempre" se pretende que el alumnado vea todo el recorrido de la música, y por lo tanto, incluye piezas de la tradición vienesa, música de ópera, nacionalista y popular.

Concretamente la Oscam interpretará la Marcha Triunfal de Aida, de Verdi; la Sinfonía número 101 de Haydn; Peer Gynt, de Grieg y la Suite número 2 de Dmitrievich Shostakóvich, según ha informado la Junta en nota de prensa.

En la rueda de prensa también ha intervenido la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Mérida, Silvia Fernández, que ha destacado el papel del Conservatorio de Música de Mérida como "motor de cultura" y ha valorado que la Oscam, con la puesta en marcha del proyecto LINK UP, haya "replicado lo que se hace en Nueva York".

Sobre la segunda edición del programa LINK UP, David Montes, ha agradecido la implicación de los centros educativos y de los Centros de Profesores y Recursos de Mérida y Almendralejo, donde se ha impartido un taller a los docentes de música participantes en el programa.

El taller, dirigido por el coordinador nacional del programa LINK UP, contó con la participación de los directores de la orquesta sinfónica Oscam, Alfonso Ramos Rodríguez y Juan Salvador Aliaga Llosá.

Así, en mayo se clausurará el programa con conciertos de la Oscam en los que participarán los alumnos de entre 8 y 11 años que han desarrollado el proyecto durante el curso.

Los 24 centros educativos participantes son los CEIP 'Suárez Somonte', 'Trajano', 'Giner de los Ríos', 'Dion Casio', 'Maximiliano Macías', 'Nuestra Señora de la Antigua' y 'Octavio Augusto', y los colegios concertados 'María Auxiliadora', 'San Luis' y 'Atenea', de Mérida; los CEIP 'Montero de Espinosa', 'Ortega y Gasset' y 'San Francisco', de Almendralejo, y los CEIP 'Santa María Coronada' y 'El Pilar', de Villafranca de los Barros.

También están desarrollando el proyecto el CEIP 'La Asunción' de Valverde de Mérida, 'Virgen de Barbaño' de Montijo, 'Pío XII' de Don Álvaro, 'Nuestra Señora de la Caridad' de La Garrovilla, 'María Josefa Rubio' de Esparragalejo, 'San Gregorio' de Guareña, 'San Juan' de Torremayor, 'Inmaculada Concepción' de Torremejía, y el colegio 'María Auxiliadora' de Puebla de la Calzada.

