La Universidad de Salamanca emprende nuevas colaboraciones con la Comisión Fulbright

La USAL acoge hasta el próximo viernes la reunión anual de becarios.

La Universidad de Salamanca y la Comisión Fulbright emprenden nuevas colaboraciones coincidiendo con el VIII Centenario del Estudio salmantino y del 60 aniversario del Programa Fulbright España. El rector de la Universidad de Salamanca Ricardo Rivero; el copresidente de la Comisión Fullbright, Roberto Varela y el consejero para Diplomacia Pública de la embajada de Estados Unidos en España, Stewart Tuttle, han suscrito en la mañana de hoy dos convenios de colaboración para que profesores y estudiantes Fullbright participen en el Máster Global and International Studies de la Universidad. El acto contó además con la presencia de Efrem Yildiz, vicerrector de Relaciones Internacionales.

Entre las actividades surgidas de la colaboración entre ambas entidades, se encuentra la celebración del Seminario "Mid-Year" en la Universidad de Salamanca desde el 31 de enero al 2 de febrero. Este programa reúne a 141 becarios estadounidenses que se encuentran en España y Andorra, entre los que se encuentran profesores universitarios, investigadores predoctorales y posdoctorales, estudiantes de máster en universidades españolas y auxiliares de conversación en colegios, institutos bilingües y universidades.

El objetivo de estas jornadas es evaluar académicamente los proyectos de los becarios y ampliar su conocimiento de la actualidad española y de la ciudad y región que visitan. Con este propósito, los becarios participan en sesiones de trabajo sobre los diferentes aspectos de su experiencia, su integración social y académica, dificultades y logros. Además, podrán disfrutar de diferentes actividades culturales y de ocio orientadas a complementar su conocimiento de España, en esta ocasión, de la ciudad de Salamanca.

Por otra parte, la Universidad de Salamanca y la Comisión Fulbright han firmado dos Convenios de Colaboración para que prestigiosos profesores y estudiantes Fulbright participen en el Master in Global and International Studies de la USAL. El programa Global and International Studies presenta características únicas dentro el panorama de los estudios universitarios españoles: la enseñanza es inglés, tiene profesores españoles y de prestigiosas universidades norteamericanas y ofrece un programa de pasantías en Washington D.C.

Otra peculiaridad del programa en Global Studies es estar vinculado a un THINK TANK que reúne a exministros, exembajadores y otros altos ex dignatarios políticos de Estados Unidos, Europa, América Latina, China y Oriente próximo. Un THINK TANK que cumple la triple función de apoyo a la docencia, creación de pensamiento y consultoría política y económica.

Además de con la Comisión Fulbright, el Global Studies Program de la Universidad de Salamanca tiene convenios firmados con una docena de universidades de todo el mundo y mantiene estrechas relaciones de colaboración con otros organismos como la Fundación Consejo España-EEUU, The Nuclear Age Peace Foundation, ESGLOBAL o FairObserver, entre otros.

El Programa Fulbright es considerado el más prestigioso de todos los programas de intercambio internacional a nivel de posgrado y es el único que cuenta con el refrendo de los gobiernos de España y Estados Unidos. Sus participantes, elegidos con criterios de transparencia en base a sus méritos académicos y profesionales y a su potencial de liderazgo, tienen la oportunidad de estudiar, enseñar e investigar, pero, ante todo, de intercambiar ideas y contribuir a encontrar soluciones a retos e intereses de alcance global. El programa fue reconocido en 2014 con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional 2014.

En España las becas Fulbright están presentes desde 1958 y han sido una herramienta clave en el fortalecimiento de las relaciones entre Estados Unidos y nuestro país. En 2018, la Comisión Binacional España – EEUU celebra su 60 aniversario.

La financiación del programa corre a cargo de los gobiernos de ambos países, a través del Departamento de Estados Unidos y del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, además de contar con el patrocinio público de otros Ministerios y Comunidades Autónomas y con el patrocinio privado de grandes empresas españolas que operan a nivel internacional.

El éxito del Programa Fulbright viene avalado por sus exbecarios, muchos de los cuales hoy son destacados miembros de la sociedad que gozan de reconocido prestigio en su profesión. Entre ellos, cabe mencionar a escritores de la categoría de Ana María Matute o Miguel Delibes; científicos como Mariano Barbacid o Federico García Moliner; cineastas como Carlos Saura o Daniel Sánchez-Arévalo; políticos como Javier Solana o Josep Borrell; periodistas como Guillermo Fesser o Montserrat Domínguez; además de 59 premios Nobel, 6 premios Príncipe de Asturias y más de una decena de premios nacionales.

