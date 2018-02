La Universidad de Santiago aprueba su protocolo frente al acoso y la violencia psicológica en el trabajo

La Universidade de Santiago (USC) ha aprobado este jueves el 'Protocolo de actuación fronte ao acoso psicolóxico, a violencia psicolóxica e outras situacións de conflito relacional no traballo', para fijar las "normas de actuación" de la institución educativa en la "fase preliminar" de investigación y evaluación de los hechos.

En un comunicado, la USC ha explicado que el objetivo del documento es "determinar si existe fundamento" en las situaciones denunciadas para la "adopción de medidas disciplinarias" o de otro tipo que resulten oportunas, o para "dar traslado" al Ministerio Fiscal.

Así, ha explicado que el texto articulado del protocolo define igualmente "el ámbito de aplicación" y "los principios de actuación", a partir de la delimitación del significado de 'acoso psicológico', 'conductas de violencia psicológica' y 'conflicto relacional'.

En concreto, entre los principios de actuación menciona los de "confidencialidad, respeto a la dignidad, intimidad y honor", entre otros derechos fundamentales. Además, también recoge la posición de "imparcialidad y paridad de tratamiento", así como la "diligencia, celeridad y buena fe", sumadas a la "seguridad jurídica".

Asimismo, la universidad compostelana ha destacado que el protocolo especifica "el procedimiento en la iniciación de las actuaciones" y "su tramitación y finalización".

Finalmente, ha indicado que incorpora como anexo una "relación ejemplificativa de comportamientos constitutivos de acoso psicológico" o de "conductas de violencia psicológica".

APROBACIÓN DE DOCTORES 'HONORIS CAUSA'

La Universidade de Santiago ha comunicado además la aprobación de la "concesión del grado de doctores honoris causa" al premio Nobel Bernard L. Feringa, propuesto por el Departamento de Química Orgánica; y al profesor emérito de la Georg-August-University en Göttingen (Alemania) Klaus von Gadow, a propuesta del Departamento de Enxeñaría Agroforestal.

También ha otorgado tal reconocimiento al director del Laboratory of Biomaterials, Drug Delivery, Bionanotechnology and Molecular Recognition, el profesor de la University of Texas at Austin Nicholas A. Peppas, a iniciativa del Departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica.

CONVOCATORIA DE PLAZAS EN ESCUELA INFANTIL

Otro de los puntos aprobados por el Consello de Goberno de la USC ha sido la convocatoria de plazas en la Escola Infantil Breogán, para los miembros de la comunidad universitaria, tal y como ha apuntado el órgano colegiado, para avanzar en su "compromiso institucional" con la "responsabilidad social" y las "políticas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar".

Igualmente, la universidad de la capital gallega ha aceptado la citación de "ayudas para la escolarización" de niños y niñas menores de tres años en el Campus de Lugo, entre otras cuestiones relacionadas.

