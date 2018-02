Aragón toma las riendas para liderar la I+D+i en España

Aumentan los recursos para grupos de investigación e institutos y para atraer talento. A pesar de ello, la Universidad de Zaragoza pide más inversiones y estabilidad para los investigadores.

Aragón destina a investigación el 0,9% del PIB. Un porcentaje que está por debajo de la media española del 1,1% y que dista del 2,1% de la Unión Europea y del 3% de Asia. Y la situación se quiere cambiar con la puesta en marcha de nuevas líneas de acción, además de recuperarse otras medidas que dejaron de ejecutarse hace siete años, con el fin de impulsar la investigación.

Dentro de estos nuevos ejes, que se articulan a través del Departamento de Innovación, Investigación y Universidad, se encuentra la investigación industrial para lo que se van a destinar 4 millones de euros para proyectos de innovación en este ámbito entre empresas radicadas en la comunidad y grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón. Además, se recupera la convocatoria para proyectos multidisciplinares y líneas prioritarias, que contará con otros cuatro millones de euros para proyectos liderados por los grupos de investigación.

A estas nuevas líneas se suma el aumento de los recursos para los grupos de investigación de 3 millones de euros para este año (+54% en comparación con 2015), así como para institutos de investigación, cuya partida ha crecido un 120% hasta los 1,65 millones de euros.

Son líneas prioritarias a las que hay que sumar la actividad de la Universidad de Zaragoza, que va a contar con dos nuevos institutos de investigación. Uno de ellos, que será pionero, es el de Patrimonio y Humanidades, que previsiblemente comenzará a operar este año, mientras que en 2019 se espera que se ponga en marcha el Instituto de Empleo y Competitividad para avanzar en la investigación en áreas como la Economía y Empresa, Derecho o Sociología, entre otras, desde una perspectiva multidisciplinar, según ha explicado el vicerrector de Política Científica de la Universidad de Zaragoza, Luis Miguel García Vinuesa.

La institución avanza así en la recuperación de la actividad investigadora en la que el año pasado captó proyectos por valor de 35 millones de euros (entre financiación pública y privada), "aunque todavía estamos lejos del máximo de 50 millones" que se alcanzó en 2008.

La clave ha sido la diversificación y la apuesta por captar fondos europeos con la que han conseguido 26 proyectos por valor de 6,5 millones. Dentro de las convocatorias nacionales, esta universidad ha sido la décima en captación de proyectos con más de 6,1 millones, mientras que, a nivel autonómico, ha logrado dos millones. También se ha introducido el crowdfunding para financiar proyectos a través de la plataforma Precipita. "Estamos recuperando el pulso, pero pedimos un impulso político y económico mayor", sobre todo, desde la Administración central.

Más estabilidad para los investigadores

Uno de los problemas en los que se incide para poder impulsar la investigación es contratar a investigadores extranjeros, "que es difícil", pero también de España. Desde la Universidad de Zaragoza, que tiene 1.000 personas para investigaciones con fondos externos, se ha pedido que se regule el contrato laboral indefinido en este campo con el fin de disponer de un marco estable porque "hay investigadores que llevan diez o quince años encadenando contratos. No hay una figura legal para contratar según los tiempos en los que estamos" por lo que reivindican que se cambien las normas para lo que ya hay un canal abierto de interlocución entre la CRUE y el Ministerio de Educación. No obstante, se espera que, en Aragón, con la Ley de la Ciencia, que está en el parlamento aragonés, se regule el contrato laboral indefinido para investigadores. "Hemos pedido que el Gobierno de Aragón regule esta figura o bien defina la potestad para regularlo". Sin embargo, desde el Ejecutivo aragonés, en declaraciones a Ecoaula, han explicado que "las relaciones con la Universidad de Zaragoza se rigen bajo el principio de la autonomía universitaria" y que "la legislación laboral responde a una competencia exclusiva del Estado. Desde el Gobierno de Aragón podemos regular, de acuerdo con la que ya establezca el Estado por competencia exclusiva o de legislación básica, respecto del personal de la Diputación General de Aragón o de sus organismos de investigación como el CITA e ITAINNOVA principalmente. La Universidad de Zaragoza no es un organismo adscrito al Gobierno de Aragón. No hay que olvidar que la propia Ley Orgánica de Universidades es la que les regula y es una legislación estatal".

Mientras se soluciona esta situación, desde Aragón se han adoptado algunas medidas para disponer de personal como la nueva línea de movilidad para investigadores predoctorales y postdoctorales, que se va a lanzar próximamente, además de recuperarse las convocatorias para personal técnico. También aumentan en un 97% los recursos para contratos predoctorales y se apuesta, a través de ARAID (Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo), por contratar a 30 investigadores de primer nivel.

