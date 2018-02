Experto de información geográfica, una nueva profesión por descubrir

Alucino con esta afirmación: “los expertos GIS suelen tener pocos problemas para encontrar oportunidades en el mercado laboral” …pero donde está la industria GIS en España? ¡no hay!



Solo hay ofertas laborales para Ing. Informáticos con nociones básicas de GIS o vacantes de digitalizadores junior…no hay cultura GIS en España. ¡Admítase! Las empresas aun no requieren este perfil porque no existe consultoría buena en España, una persona hace 4 cosas a la vez (además de GIS).



Me gustaría ver el día en que realmente sea un perfil demandado, de momento ofertas dispersas y que están dadas de antemano (enchufe).