Javier Cabo nuevo miembro de la EU Cost Action y de Bioneca

Es el director de Ciencias de la Salud de la UDIMA.

El doctor Javier Cabo Salvador, director del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y de la Cátedra de Gestión Sanitaria y Ciencias de la Salud de la UDIMA ha sido elegido nuevo miembro la EU Cost Action (European Cooperation in Science & Technology).

Se trata del marco europeo de apoyo a la cooperación transnacional entre investigadores, ingenieros y académicos en toda Europa, organismo precursor de la investigación multidisciplinaria avanzada y que juega un papel determinante en la construcción del Espacio Europeo de Investigación (ERA).

De igual modo, el también director de la Cátedra de Telemedicina de la Universidad Internacional de Andalucía ha sido nombrado miembro de la organización Bioneca (Biomateruials and Advanced Physical Techniques for Regenerative Cardiology and Neurology).

Bioneca es una plataforma con enfoque interdisciplinario única a nivel mundial que coordina científicos de primer nivel en los campos de la cardiología regenerativa, neurología regenerativa, biología de células madre, modelado computacional e ingeniería de materiales, y que actúa como instrumento de coordinación y armonización de la investigación con células madre en Europa y el mundo, para la aplicación de células madre en las enfermedades neurológicas y cardiovasculares.

