El rector de la UPO: "Tenemos que dar un salto cualitativo que merecemos"

Vicente Guzmán ha presidido el acto de tomas de posesión de nuevos catedráticos.

Ayer miércoles se celebró en la Sala de Grados del edificio 7 el acto público de tomas de posesión de nuevos cargos de gestión y académicos de la Universidad Pablo de Olavide, en un acto que ha estado presidido por el rector Vicente Guzmán Fluja.

El rector ha querido destacar en su intervención el reto que afrontará la Universidad Pablo de Olavide en los próximos tres o cinco años, "cuando habrá que tomar decisiones trascendentales para el futuro de la UPO porque hay que avanzar dando un salto cualitativo que merecemos. Nuestras decisiones respecto a un nuevo modelo docente o las titulaciones, nos harán más competitivos frente a retos como la internacionalización o una organización interna más eficiente. Todo ello con la tranquilidad de que, en cuanto a financiación, vamos a tener una mejor situación", ha señalado. Por otra parte, Vicente Guzmán ha felicitado a la comunidad universitaria por su compromiso y responsabilidad: "La Universidad Pablo de Olavide funciona y es una buena universidad porque todos y todas hemos trabajado por ella. Es bueno que sigamos teniendo tantas personas dispuestas a seguir realizando esta labor. Por ello, agradezco, felicito y ofrezco toda la colaboración de este equipo de gobierno".

Han tomado posesión Flor María Guerrero Casas como directora del Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica, para cuya secretaría fue nombrada Victoria Eugenia Osuna Padilla; César Hornero Méndez como director del Departamento de Derecho Privado y Margarita Arenas Viruez como secretaria del mismo; Juan Manuel Ramón Jerónimo como director del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad y María del Pilar Giráldez Puig para su secretaría.

Por otra parte, respecto a la Facultad de Ciencias Experimentales, han tomado posesión María Pilar Ortiz Calderón como decana; Juan Rigoberto Tejedo Huamán como vicedecano de Ordenación Académica; Antonia Mercedes Jiménez Rodríguez como vicedecana de Calidad, Coordinación Docente y Comunicación; Jesús José Rexach Benavides como vicedecano de Relaciones Internacionales y Movilidad; y Enrique Ramos Gómez como secretario de Facultad. En el caso de la Facultad de Ciencias Sociales, María Estrella Abolafio Moreno ha tomado posesión como vicedecana de Prácticas de este centro.

Asimismo, han tomado posesión de sus cargos como catedráticos y catedráticas de la Universidad Pablo de Olavide Gloria María Cuevas Rodríguez en el área de conocimiento de Organización de Empresas; Francisco Oliva Blázquez como catedrático de Derecho Civil; Juan Manuel Cortés Copete como catedrático de Historia Antigua; y Juan de Dios Moreno Ternero como catedrático de Fundamentos de Análisis Económico.

A continuación, han sido varios los docentes que han tomado posesión de su condición de nuevo profesorado titular: Juan Carlos Linares Calderón lo ha hecho del área de conocimiento de Ecología (Departamento de Sistemas Físicos, Químicos y Naturales); Amalia Vahí Serrano en el caso de Geografía Humana (Departamento de Geografía, Historia y Filosofía); David Jesús Moscoso Sánchez en Sociología (Departamento de Sociología); José Manuel Rueda Cantuche en Métodos Cuantitativos para la Economía de la Empresa (Departamento de Economía, Métodos Cuantitativos e Historia Económica); y Antonio García García en Análisis Geográfico Regional (Departamento de Geografía, Historia y Filosofía).

Finalmente, María Esther Carrizosa Prieto ha tomado posesión como vicesecretaria general adjunta de la Universidad Pablo de Olavide; y Francisco Martínez Álvarez como director general de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad.

Flor María Guerrero Casas es catedrática en el área de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa en la Universidad Pablo de Olavide desde su creación. Ha sido responsable de dicha área académica hasta 2013. Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Sevilla con estancia predoctoral en la Universidad de Lille, ha impartido docencia además en las universidades de Sevilla, Huelva, y Lima. Ha sido directora del primer Plan Estratégico de la UPO en el periodo 2001-2003 y vicerrectora de Servicios y Planificación entre 2003 y 2007. Guerrero Casas ha formado parte del Consejo Rector del Centro Andaluz de Prospectiva y del Comité de Expertos del Plan Andaluz de Estadística. Trabaja en la aplicación de diversos métodos cuantitativos en el campo de la Economía y tiene en su haber más de un centenar de publicaciones nacionales e internacionales y libros, siendo investigadora principal de una docena de proyectos y de contratos de transferencia de conocimiento.

César Hornero Méndez es licenciado y doctor en Derecho, así como profesor del Área de Derecho Civil del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Pablo de Olavide desde su creación en 1997. Anteriormente, ejerció docencia de la misma disciplina en la Universidad de Sevilla desde 1991. Hornero Méndez ha sido vicedecano de la Facultad de Derecho (1997-2004), vicepresidente ejecutivo de las Fundaciones de la UPO (2011-2012) y director académico del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (2013-2017). Entre sus líneas de trabajo se encuentran el Derecho de Sucesiones y la regulación de las personas jurídicas en cuanto a asociaciones y fundaciones.

Juan Manuel Ramón Jerónimo es profesor del Área de Economía Financiera y Contabilidad, doctor en Administración de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide, acreditado a profesor titular. Profesor visitante y miembro del Gate to Plate Research Group de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), sus principales líneas de investigación se centran en los Sistemas de Control de Gestión, el riesgo y el rendimiento en relaciones colaborativas entre empresas. Ramón Jerónimo ha impartido docencia en diferentes titulaciones de grado y postgrado a nivel nacional e internacional y ha participado en múltiples proyectos de investigación competitivos, nacionales e internacionales, en el ámbito de la Contabilidad de Gestión y los Sistemas de Información.

Pilar Ortiz Calderón, profesora del Área de Cristalografía y Mineralogía, es doctora en Química por la Universidad de Sevilla. Ha sido directora de Calidad, Medioambiente e I+D+i en empresas privadas durante 10 años, especializándose en calidad, acreditación de laboratorios, gestión y control medioambiental. Auditora de ISO 17.025, ISO 14.001, ISO 9.001 y AUDIT, evaluadora de la calidad de la formación online del Campus Andaluz Virtual y asesora de la Universidad de Amberes para el desarrollo de herramientas online en formación. Ortiz Calderón ha realizado estancias de investigación en las universidades de Oxford y Amberes, en el Ente Nacional para la Energía y el Medio Ambiente en Frascati –Roma- y en el Centro Nacional de Restauración y Conservación de La Habana. Anteriormente, ha sido vicedecana de Ordenación Académica y de Calidad, Coordinación y Comunicación, directora del Máster de Diagnóstico del estado de conservación del

patrimonio histórico y responsable del grupo de investigación de la Junta de Andalucía Patrimonio, Tecnología y Medioambiente. Las líneas de investigación que dirige se basan en los estudios sobre riesgos y vulnerabilidad del patrimonio histórico, conservación preventiva, técnicas no destructivas y nuevas tecnologías aplicadas al diagnóstico de materiales de interés histórico y artístico.

Gloria Cuevas Rodríguez es profesora titular del Departamento de Organización de Empresas y Marketing, doctora por la Universidad Pablo de Olavide y cuenta con dos sexenios de investigación. Durante su carrera, ha participado en más de una decena de proyectos y contratos de investigación, tanto de la convocatoria del Plan Nacional de I+D como Proyectos de Excelencia de la Junta de Andalucía, desarrollando fundamentalmente tres líneas de trabajo: sistemas de control de gestión; privatización y gobierno corporativo; y diseño organizativo e innovación. Cuevas Rodríguez ha realizado estancias de investigación en el Departamento de Business Administration de Hull University (Reino Unido); la Universidad de Nothumbria, Newcastle (Reino Unido); y en el College of Business and Administration de Boulder (Colorado, EEUU). Su producción científica ha dado lugar a la presentación de más de 50 contribuciones a congresos, conferencias científicas y seminarios nacionales e internacionales, trabajos publicados en revistas como "The Journal of Management Studies", "Bristish Journal of Management" o "Corporate Governance: An International Review". Actualmente, es miembro del proyecto de investigación "Alianzas para la innovación en empresas intensivas en conocimiento. Oportunidades para la innovación intersectorial".

Francisco Oliva Blázquez es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla y catedrático de Derecho Civil en la Universidad Pablo de Olavide. Ha realizado estancias de investigación en universidades y centros de prestigio internacional como el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (Italia), la Facultad de Derecho de la Universidad de Bayreuth (Alemania) y el British Institute of International and Comparative Law (Reino Unido). Además, ha sido visitor scholar de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), visitor professor de la School of Business Administration de la Universidad de Miami (EEUU) y participa regularmente como profesor invitado en el Doctorado en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Quito (Ecuador). Oliva Blázquez ha dirigido su actividad investigadora a todos los sectores del Derecho Civil y especialmente al Derecho de las Obligaciones y Contratos. Por otra parte, es experto en Bioética y Bioderecho, así como en Derecho Privado Comparado. Autor de alrededor de 90 publicaciones en forma de monografías, manuales y artículos en revistas y obras colectivas, es vocal en calidad de jurista experto del Comité de Bioética de Andalucía, de la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción de la Junta de Andalucía y de la Comisión Autonómica de Cribados Poblacionales y actividades preventivas de detección precoz. Anteriormente, ha sido vicesecretario general y secretario general de la Universidad Pablo de Olavide y actualmente es responsable del Área de Derecho Civil y codirector del Doble Máster Universitario en Abogacía y Derecho de la Contratación y Responsabilidad Civil.

Juan Manuel Cortés Copete es profesor de Historia Antigua de la Universidad Pablo de Olavide. Actualmente dirige, con la doctora Elena Muñiz Grijalvo, el proyecto de investigación "Adriano y la Integración de la Diversidad Regional", financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, así como la Red Temática de Excelencia "Itálica: innovación cultural en el Imperio de Adriano", que aglutina proyectos de tres universidades -UPO, Carlos III y Sevilla-. Cortés Copete ha realizado estancias de investigación en las universidades de Pavía, Florencia, en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma (Italia) y en el Institute of Classical Studies de la Universidad de Londres (Reino Unido). Entre sus últimas publicaciones se cuentan Ruling the Greek World. Approaches to the Roman Empire in the East (Postdamer Altertumswissenschaftlichen Beiträge, 52), Stuttgart 2015 y Empire and Religion. Religious Change in Greek Cities under Roman Rule, Leiden 2017, ambas en colaboración con E. Muñiz y F. Lozano. Anteriormente, ha sido decano de la Facultad de Humanidades y vicerrector de Docencia y Convergencia Europea en la UPO. Es comisario de la exposición "Adriano Metamorfosis", organizada por la Consejería de Cultura, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad de Sevilla en el Museo Arqueológico de Sevilla.

Juan D. Moreno Ternero trabaja en el Departamento de Economi?a, Me?todos Cuantitativos e Historia Econo?mica de la Universidad Pablo de Olavide. Se licenció en Matemáticas por la Universidad de Sevilla en 1998. Obtuvo su doctorado en Economi?a -premio extraordinario- por la Universidad de Alicante en 2003 y fue investigador postdoctoral en el Departmento de Ciencias Poli?ticas de la Universidad de Yale (2003-2005) y en el CORE, Universite? Catholique de Louvain (2005-2007). Profesor titular del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga (2007-2011), ha realizado estancias de investigacio?n pre y post-doctoral en el Departamento de Economi?a de las Universidades de Copenhague (Dinamarca) y Rochester (EEUU), Autónoma de Barcelona, Massachusetts-Amherst (EEUU) y University College of London (Reino Unido), asi? como en la Norwegian School of Economics (Noruega) y en FOI (Universidad de Copenhagen, Dinamarca). Fue investigador asociado del CORE desde 2007 a 2017 y en la actualidad, es investigador asociado del Center for Distributive Justice, Seoul National University (Corea del Sur). Sus temas de investigacio?n abarcan la economi?a del bienestar, justicia distributiva, economi?a de la salud y economi?a poli?tica. Ha publicado ma?s de 40 arti?culos y ha sido investigador principal de cuatro proyectos del Plan Nacional (2009-2020). En la actualidad, es co-editor de las revistas Mathematical Social Sciences y SERIEs, editor asociado de Economic Theory y Economic Theory Bulletin y responsable de la unidad acade?mica "Ana?lisis Econo?mico" de la UPO.

