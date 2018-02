Estudios Garrigues: "No basta con una formación especializada, hay que anticiparse a lo que viene"

Félix Plaza ha sido recientemente nombrado director del Centro de Estudios Garrigues, en sustitución de Pablo Olábarri, que ha ocupado el puesto los últimos cinco años. Plaza es socio del departamento de Derecho Tributario de Garrigues, firma en la que ha desarrollado su carrera profesional.

Está especializado en Derecho Tributario y es corresponsable del departamento de Derecho Deportivo y del Entretenimiento (Garrigues Sports & Entertainment), ámbito por el que ha sido destacado como abogado de referencia por diversos directorios internacionales como Chambers & Partners.

En los últimos años ha estado ligado al Centro de Estudios de Garrigues, entidad vinculada al despacho y promovida con el objeto de desarrollar un conjunto de actividades de formación, estudio e investigación, como codirector del Programa Executive en Gestión Deportiva (SBA) Sport Business Administration del Centro y como profesor del Máster Executive en Fiscalidad Internacional. Licenciado en Derecho por el Centro Universitario San Pablo CEU y Máster en Tributación y Asesoría Fiscal por el Centro de Estudios Financieros, se encarga también de la formación interna del despacho en materia fiscal.

Félix Plaza, director del Centro de Estudios Garrigues

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

La crisis afectó a todos los sectores, ya que condicionó muy severamente la capacidad de gasto de las familias. No obstante, la formación es de alguna manera una actividad contra cíclica ya que la restricción del mercado laboral hace que estudiantes y profesionales busquen una formación más profunda y especializada que les abra más puertas en momentos en los que los procesos de selección son tremendamente complejos y competitivos.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Dependiendo de los distintos programas que ofrecemos, el perfil del alumno varía. Tenemos desde alumnos que acaban de terminar su grado y están buscando un programa doble que, al tiempo que les permita -por ejemplo- acceder en las mejores condiciones a la prueba del acceso al Colegio de Abogados, les forme de una manera diferencial en una especialidad jurídica concreta, a profesionales que ya están trabajando y buscan adquirir o desarrollar sus conocimientos en un sector de actividad concreto y así impulsar su carrera. En todo caso, la característica común que buscamos en todos ellos es que tengan un firme compromiso con la excelencia. Queremos alumnos comprometidos con la formación que se exijan a sí mismos y que nos exijan el máximo a nosotros.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

El mercado profesional, especialmente en el ámbito jurídico, ha evolucionado de una manera clara hacia una profunda especialización. En este sentido, en el Centro de Estudios ofrecemos los mejores programas para adquirir los conocimientos específicos diferenciales que las empresas demandan de sus profesionales. Ese conocimiento diferencial permite desarrollar en mejores condiciones la carrera profesional, tanto desde el punto de vista de las competencias profesionales como de la competitividad. Pero no sólo hay que especializarse, es conveniente anticiparse a lo que viene y ahí también las escuelas de negocio tienen que estar a la vanguardia de la formación, anticipándose a las tendencias y vislumbrando lo que el mercado demandará en el futuro.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

Creo que necesita lo que siempre ha necesitado y lo que seguirá necesitando: una gran capacidad de liderazgo, de trabajo, de empatía, de resiliencia, de anticipación y una firme vocación de servir.

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

La era digital en la que estamos inmersos, a menudo denominada "la cuarta revolución industrial", ha transformado profundamente los negocios, la economía en sentido amplio y la sociedad. Pero dentro de este proceso de revolución nos encontramos en un momento crucial. Los expertos consideran que la curva de crecimiento de la evolución tecnológica se encuentra cercan al punto en el que se va a disparar y que lo que hemos vivido hasta ahora, no es nada en comparación con lo que van a vivir nuestros jóvenes en los próximos años. Este crecimiento exponencial de la evolución tecnológica ha generado una brecha entre las posibilidades que la tecnología ofrece y el aprovechamiento que las personas estamos siendo capaces de extraer de esa tecnología. Por lo tanto, el verdadero reto, es que las personas seamos capaces de acompañar esa evolución tecnológica sacando de ella todo el rendimiento de ofrece. El Centro de Estudios Garrigues está firmemente decidido a tratar de cerrar ese "gap" a través de su oferta formativa.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Las personas mejor formadas siguen disfrutando de mayores oportunidades profesionales. La oferta formativa del Centro de Estudios Garrigues trata de cubrir el amplio abanico de disciplinas en las que el mercado está demandado profesionales con un alto grado de conocimiento.

Si nos centramos en el ámbito jurídico, existe una clara tendencia a la especialización y ello porque las empresas y despachos buscan cada vez profesionales más especializados. Es verdad que siguen existiendo disciplinas con un especial atractivo como los Recursos Humanos, la práctica jurídica empresarial, el fiscal, etc. Pero junto a ellas, están surgiendo nuevas prácticas que demandan una formación aún más específica, como el compliance, el transfer pricing, la tributación internacional, el deporte, la moda

¿Qué opina de los Moocs?

Me parecen el resultado lógico de la evolución tecnológica y una manera positiva de socializar el conocimiento. Es importante en todo caso, que la formación masiva por medios "on line" no disminuya la calidad de la formación.

¿Y de los rankings educativos?

Son importantes en la medida en que sean serios y rigurosos, pero, en todo caso, no hay que obsesionarse con ellos. Lo importante es tener claramente definida una estrategia educativa y ser fiel a ella. Al final, el mejor aval de si se están haciendo bien o mal las cosas es el respaldo de los alumnos, del mercado laboral, de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Dicho lo cual, si además los rankins respaldan todo lo anterior, mucho mejor.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

El doble master de acceso a la abogacía y derecho de empresa, es sin duda el más demandado, si bien lo cierto es que el doble de Tributación y Derecho laboral le siguen muy de cerca.

También estamos advirtiendo una demanda importante en nuevos programas como el de Fashion Business & Law, Corporate Compliance o el SBA en gestión deportiva.

El propósito del Centro de Estudios Garrigues es trasladar la experiencia, conocimientos, y metodología propias de un moderno despacho a la formación de profesionales con experiencia. La vinculación con el despacho Garrigues permite al centro mantener un contacto constante con el ejercicio profesional, de acuerdo con la cambiante realidad legal, económica y empresarial, y ofrecer una formación de calidad con características propias y diferenciadas. El centro cuenta con un claustro de más de trescientos profesores pertenecientes a las principales entidades privadas, despachos, entidades financieras e instituciones públicas. Su prestigio y la calidad de sus programas son reconocidos por las principales empresas, entidades financieras y por los rankings más relevantes en el ámbito de la formación de postgrado especializada.

