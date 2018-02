Más de 5.600 jóvenes consiguieron prácticas remuneradas a través de la Fundación Universidad-Empresa

Ha ofrecido prácticas a 1.711 recién titulados y 1.055 estudiantes.

Más de 5.600 estudiantes y recién titulados se han beneficiado de prácticas en empresas durante el pasado año 2017 a través de los programas de la Fundación Universidad-Empresa (FUE).

Según ha informado la Fundación, el resto de los estudiantes han realizado las prácticas a través del programa e-Start, una iniciativa que permite a los universitarios aplicar sus conocimientos y realizar sus prácticas de forma no presencial en empresas.

Asimismo, ha explicado que los alumnos han desarrollado sus prácticas en un total de 280 empresas como Airbus, Endesa, Siemens, Canal de Isabel II, Telefónica Iberia o Knoor Bremse España.

La Fundación ha apuntado que las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y Valencia son las que más prácticas han ofrecido a los estudiantes y recién titulados. Además, las titulaciones más demandadas por las empresas son las Ingenierías, Tecnologías Industriales, Administración de Empresas (ADE) y Derecho.

Para gestionar prácticas, la Fundación Universidad-Empresa dispone de Talentoteca, una web que en diciembre de 2017 contaba con más de 145.000 jóvenes registrados, casi 2.030 empresas, más de 2.000 ofertas activas y casi 470 plazas vacantes en diferentes titulaciones. Así, la entidad ha dicho que el 85% de los jóvenes que participan en alguno de los programas consiguen un contrato en la empresa o en una compañía del mismo sector.

Por otro lado, ha recordado que el programa Movers premia la excelencia de los 20 mejores estudiantes que han demostrado un desempeño excepcional durante sus prácticas, con una formación exclusiva durante una semana en un centro de prestigio internacional, como la University of Central Florida o la London School of Economics and Political Science.

Además, ha destacado que el Portal de Empleo I+D+i ha superado este 2017 los 36.000 usuarios activos y ha publicado 2.769 ofertas de empleo, triplicando así los datos del año anterior; y ha añadido que la demanda del servicio de Asesoría y Optimización de CV ha aumentado un 240%, pasando de 188 solicitudes a 640. Un 20% de las ofertas publicadas en este portal se han cubierto con usuarios de la FUE, según la entidad.

Finalmente, ha puesto en valor varios proyectos desarrollados por grupos de la FUE, como el equipo de PrimeX by FUE, que consiguió en el mes de septiembre convertirse en finalista en la competición internacional de Hyperloop One con su propuesta de unir Madrid-Tánger en 38 minutos.

