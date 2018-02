Podemos denuncia que el modelo de Pacto educativo "está hecho a la medida" del Gobierno

Además, insiste en que todas sus propuestas han sido rechazadas por el PP.

El portavoz de Educación de Unidos Podemos, Javier Sánchez, ha denunciado que el modelo de Pacto Social y Político por la Educación "está hecho a la medida del Gobierno" y ha asegurado que todas sus propuestas críticas para incluir en el diagnóstico del sistema, que debate este martes la Subcomisión del Congreso, han sido rechazadas por el PP.

Según ha explicado a Europa Press este diputado, el diagnóstico no va a incluir, por ejemplo, la reprobación a las políticas de austeridad y de recortes de los últimos años, la infrafinanciación del sistema o las medidas "draconianas" aprobadas en 2012 para el ámbito educativo.

"El método elegido la semana pasada está estrechando mucho las opciones y al final estamos aprobando cosas muy generales, que no es lo que nos pedía la comunidad educativa, que reclama una autocrítica importante de las políticas de Wert y Méndez de Vigo para su posterior rectificación", ha subrayado Sánchez.

Asimismo, ha criticado que se hayan aprobado frases para incluir en el texto tan generales como que "En España el abandono escolar temprano es del 18%", algo que, a su juicio, "es como decir que el azul es un color".

"No nos sentimos nada identificados con este diagnóstico vacío para que no moleste al ministro. Cuando no se identifican bien los problemas, muy difícilmente se podrán encontrar las soluciones", ha concluido.

