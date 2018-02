Casi 6.000 jóvenes han conseguido prácticas remuneradas a través de la FUE en el 2017

Estas prácticas se han llevado a cabo en 280 empresas líderes en su sector.

La Fundación Universidad-Empresa (FUE) ha dado a conocer los datos de 2017. En total, más de 5.600 estudiantes y recién titulados se han beneficiado de sus prácticas en empresas durante el pasado año a través de los programas de la FUE.

En este último año la Fundación ha ofrecido prácticas a 1.711 recién titulados y 1.055 estudiantes. El resto de los estudiantes las han realizado a través del programa e-Start, una iniciativa pionera en España, que permite a los estudiantes universitarios aplicar sus conocimientos y realizar sus prácticas de forma no presencial en empresas.

Entre las 280 empresas líderes en las que se han desarrollado estas prácticas en 2017, Airbus, Endesa, Siemens, Canal de Isabel II, Telefónica Iberia o Knoor Bremse España son las compañías que más estudiantes han acogido. Las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Toledo y Valencia son las que más prácticas han ofrecido a los estudiantes y recién titulados. En relación a las titulaciones más demandadas por las empresas, las Ingenierías, Tecnologías Industriales, ADE y Derecho se encuentran en los primeros puestos.

En cuanto a la gestión de las prácticas, la Fundación Universidad-Empresa cuenta con Talentoteca como su principal herramienta de gestión de talento. Una web que, en diciembre de 2017, ya contaba con más de 145.000 jóvenes registrados, casi 2.030 empresas registradas, más de 2.000 ofertas activas y casi 470 plazas vacantes en diferentes titulaciones. Estas cifras, unidas al 95% de valoración positiva que reciben por parte de las empresas y los jóvenes, hacen que www.talentoteca.es sea la principal plataforma de prácticas de España y que el 85% de los jóvenes que participan en alguno de los programas de prácticas de la FUE, consigan reconvertirlo en un contrato en la empresa o en una compañía del mismo sector.

Además de tratarse de prácticas de larga duración y remuneradas, todas las ofertas publicadas en Talentoteca cuentan con una formación diferencial para mejorar la empleabilidad del talento joven. También hay que destacar que además de las tutorías obligatorias que existen por parte de la universidad y la empresa, la FUE tiene tutores que acompañan a los jóvenes durante todo su período de prácticas, ayudándoles en todo momento para conseguir que sea una experiencia altamente positiva. Por último, cabe destacar el programa Movers, donde se premia la excelencia a los 20 mejores estudiantes que han demostrado un desempeño excepcional durante sus prácticas, con una formación exclusiva durante una semana en un centro de prestigio internacional, como la University of Central Florida o la London School of Economics and Political Science. Con estos servicios se cierra un proceso de calidad que reconoce el talento joven en todas las prácticas ofrecidas por la Fundación Universidad- Empresa.

Por su parte, el Portal de Empleo I+D+i, especializado en empleo altamente cualificado en I+D+i, ha superado este 2017 los 36.000 usuarios activos y ha publicado 2.769 ofertas de empleo, triplicando así los datos del año anterior. La demanda del servicio de Asesoría y Optimización de CV ha aumentado un 240%, pasando de 188 solicitudes a 640. Otro dato destacado es que un 20% de las ofertas publicadas en este portal se han cubierto con usuarios de la FUE.

La innovación también ha estado en el presente de la FUE durante el 2017. Un ejemplo de ello es el equipo de PrimeX by FUE, el laboratorio de innovación radical de la Fundación, que consiguió en el mes de septiembre convertirse en el único finalista español en la competición internacional de Hyperloop One con su propuesta de unir Madrid-Tánger en 38 minutos. Este acontecimiento llegó hasta la Comisión de Fomento en noviembre de 2017, donde el Ministro Íñigo de la Serna calificó a la tecnología Hyperloop, que desde PrimeX by FUE se intenta implantar en España, como 'la píldora más atrevida' del Plan de Innovación.

A este reto se le suman otros, como IBM Watson AI Xprize, donde el equipo de Inteligencia Artifical de PrimeX by FUE está prototipando un modelo de aprendizaje para resolver el problema global de la educación; o Big Ocean Button Challenge, con una app que pretende concienciar a los más pequeños sobre la importancia de cuidar el medio ambiente.

En este 2017 las compañías han apostado una vez más por el talento, por eso la FUE trabaja con las universidades y las empresas para proporcionárselo desde hace 45 años. En toda su trayectoria, el objetivo principal ha sido siempre el de fomentar la empleabilidad de los jóvenes y acercar el mundo de la universidad a la empresa a través de la formación, la innovación, el empleo y el emprendimiento con el fin de ofrecer a los jóvenes la oportunidad de tener su primer contacto empresarial y, a su vez, dotar a las empresas de los grandes profesionales que liderarán el futuro.

