EOI alcanza el cien por cien de empleabilidad de su alumnado

Toda la promoción de postgrado 2016-2017 se ha incorporado ya al mundo laboral.

El cien por cien de los alumnos que cursaron un máster de postgrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI) en las dos últimas promociones ha accedido a su primera oportunidad laboral. De esta manera, EOI cumple su objetivo de potenciar al máximo la empleabilidad de su alumnado en los sectores de su especialidad a través de su servicio de Prácticas y Carreras Profesionales.

En concreto, todos los integrantes de la promoción 2016-2017, que concluyó el pasado julio de 2017, están trabajando en la actualidad. Casi el 45% se ha incorporado en plantilla con contrato, mientras que el resto se encuentra realizando prácticas remuneradas.

La ratio de conversión de prácticas en contratos laborales también se ha incrementado positivamente: en un inicio, un 30,6% se incorporó con contrato en empresas, tanto de España como de otros países, cifra que seis meses después se ha convertido en el 44,6%.

Igualmente, toda la promoción 2015-2016 accedió al mundo laboral tras concluir su máster. En la actualidad, en torno a un 40% continúa trabajando en la empresa en la que inició su carrera profesional. En paralelo, desde EOI se han gestionado nuevas oportunidades laborales para aquellos que finalizaron su periodo inicial de prácticas y solicitaron un cambio de rumbo profesional; actualmente el 97% de alumnos que demandaron este servicio está en activo.

EOI como fuente de nuevo talento

ING, BBVA, PwC, KPMG, IBM, Typsa, Indra, FCC Aqualia, Suez, Repsol, Gas Natural, Enagas, Gestamp, Factor CO2, Tetra Pak, L'Oreal, Adidas, Iberia o Correos son algunas de las cerca de 400 empresas colaboradoras que acuden a EOI para reclutar talento. "La formación en valores es el principal activo de los alumnos de EOI, así como su esfuerzo, compromiso y capacidad de trabajo", destaca Álvaro Martínez, manager de Riesgos Financieros en PwC, quien añade: "EOI transforma alumnos en profesionales flexibles y preparados para afrontar los retos de un mundo en constante cambio".

Por su parte, Luis Trijueque, director de Ingeniería de la División Energía Solar de TYPSA, subraya: "Todos los alumnos de EOI han demostrado un enorme entusiasmo por el sector de las energías renovables. Partiendo de que traen una buena base técnica gracias a sus estudios universitarios y al propio Master, valoramos mucho la ilusión que tienen por aprender, viajar e involucrase en nuevos proyectos".

Desde la óptica de los alumnos, el paso por EOI marca una diferencia importante en sus perspectivas y trayectoria profesional. "Mis expectativas laborales se han cumplido y actualmente trabajo en una consultora, empleo que conseguí gracias a los docentes de EOI", explica Nicolás Zanchetti, alumni del Master en Energías Renovables y Mercado Energético.

"Mi paso por la Escuela me ayudó mucho a crecer tanto personal como profesionalmente", asegura Fátima Enríquez, alumni del International Master in Sustainable Development and Corporate Responsibility (IMSD). "En el claustro hay profesionales de diversos ámbitos que te ayudan en todo momento y te relacionas con compañeros de distintos países y formaciones", destaca Fátima. "Esa experiencia desde muchos prismas me ayudó a encontrar mi actual empleo".

"De no ser por EOI, no habría conseguido entrar en una gran multinacional como responsable del departamento de sostenibilidad", apunta Julieta Pezzuti, ex alumna también del IMSD, y concluye: "Es un crecimiento exponencial el que alcanzas en esta escuela". Para Toni Moret, ex alumno del MBA Full Time y también del Espacio Coworking EOI Madrid, la Escuela aporta una perspectiva distinta sobre el desarrollo profesional: "Sales muy preparado para afrontar tu futuro laboral, que a lo mejor pensabas que iba a ir por un camino, pero tras pasar por EOI descubres otro ámbito que no conocías".

Objetivo: potenciar la empleabilidad

Para responder a esas expectativas de proyección profesional, EOI cuenta con un departamento de Prácticas y Carreras Profesionales que trabaja durante todo el curso con los alumnos para evaluar sus objetivos y ayudarles a conseguirlos o reorientarlos, en su caso.

Así, los alumnos reciben asesoramiento personalizado y acompañamiento, además de asistir a talleres prácticos sobre cómo elaborar un currículum diferencial, crear marca personal en redes sociales, herramientas de búsqueda de empleo y otros aspectos útiles.

Además, anualmente se organiza el llamado Company Day, una feria de empleo de postgrado a la que asisten numerosas empresas de primer nivel, que recurren a EOI para reclutar nuevos talentos. Durante dos jornadas, los alumnos tienen la oportunidad de conocer qué tipo de perfiles se están buscando en su sector y de entrevistarse personalmente con las empresas de su interés.

Este acompañamiento no acaba cuando el alumno se gradúa, sino que los alumni de EOI tienen acceso a los servicios de orientación y mejora de carrera durante toda su vida profesional.

PUBLICIDAD