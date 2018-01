Carmen Calvo: "Los profesores tienen que llegar en las mejores condiciones a las aulas"

Las mejoras en educación pasan por "derogar la LOMCE" y una financiación adecuada.

La secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Calvo, ha asegurado no conocer en profundidad la propuesta de implantar un MIR para los docentes, aunque comparte la necesidad de que "los profesores lleguen a las aulas en las mejores condiciones".

"No me puedo pronunciar exactamente (sobre la propuesta del ministerio), porque no se cómo la plantea el ministro, pero nosotros (el PSOE) tenemos claro que por la educación de este país hay que hacerlo prácticamente todo", ha indicado Calvo en una entrevista en Los Desayunos de TVE recogida por Europa Press.

En opinión de la dirigente socialista, "cualquier medida que permita a los profesionales el reciclaje, y sobre todo el respaldo financiero a la educación va en la buena dirección", aunque cuestiona que lo pueda hacer este Gobierno que "ha puesto en su objetivo fundamental los recortes en la educación.

Para la secretaria de Igualdad del PSOE, las mejoras en educación pasan por "derogar la LOMCE" y una financiación adecuada. "Con ello nos estamos jugando la democracia", ha indicado Calvo.

