La Universidad de Salamanca celebra la sesión académica de la festividad de Santo Tomás de Aquino

Con la investidura de 19 nuevos doctores.

La Universidad de Salamanca ha celebrado en la mañana de hoy la Festividad de Santo Tomás de Aquino, con una sesión académica presidida por el rector, Ricardo Rivero, en la que se procedió a la investidura de nuevos doctores y a la entrega de diferentes galardones universitarios.

La profesora titular del Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca, Soledad Murillo de la Vega, dio comienzo al acto conmemorativo de la festividad con la conferencia titulada "Como decíamos ayer y diremos mañana: los retos de la igualdad".

En esta ponencia reflexionó sobre la contribución a hacer de la universidad no solo una institución académica, sino un punto de referencia desde el cual se interpreten las nuevas dinámicas sociales. En ese sentido, mostró necesario conseguir a partir de la educación una sociedad más igualitaria a través, por ejemplo, de la inclusión de los estudios de género como materia de investigación. Por ello, propuso en su discurso no conformarse con la "dinámica de las excepciones" que ha dominado hasta ahora y rechazar todo tipo de prejuicio para acercarnos a una sociedad donde la igualdad sea un hecho y no un propósito.

Tras la lección se procedió a la investidura de nuevos doctores, según el ceremonial tradicional, mediante el cual 19 estudiantes de las Facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Derecho, Medicina, Farmacia, Bellas Artes, Economía y Empresa, Psicología, Ciencias Sociales, Biología, Ciencias Químicas, Educación, Filología, Geografía e Historia, Traducción y Documentación, y de las Escuelas Politécnica Superior de Ávila, Enfermería y Fisioterapia, Ingeniería Industrial y Politécnica Superior de Zamora, fueron revestidos, por sus padrinos y madrinas, con las insignias doctorales (primero el birrete, luego el anillo y finalmente el libro abierto y el libro cerrado).

Una vez repetido en latín el juramento por parte de los nuevos doctores y doctoras, e impuestas las medallas, se procedió a la entrega de diferentes galardones universitarios, como los Premios María de Maeztu, Fundación Grünenthal, Cátedra FIIPERVA, el VII Premio Nacional de Investigación en Cáncer "Doctores Diz Pintado" y los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca, entre otros.

De esta forma se otorgó el "Premio María de Maeztu a la Excelencia Científica" de la Universidad de Salamanca, en su edición de 2017, a los profesores Andrés Avelino Bueno Núñez, Rosalía Carrón de la Calle, Jorge Civis Llovera, Berta María Dopico Rivela, María Purificación Galindo Villardón, Marina Gordaliza Escobar, María Teresa López de la Vieja de la Torre, Narciso Martín Garrido, Emilio de Miguel Martínez, Juan Luis Muñoz Bellido, Rafael Muñoz de Bustillo Llorente, José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale, José Luis Revuelta Doval, César Roncero Maíllo, Vicente Sánchez Escribano, Adelaida Sánchez Riolobos, Jesús Sánchez Yagüe y Francisco Javier Sierro Sánchez.

Seguidamente, el secretario general de la USAL, Fernando Almaraz, anunció la entrega del VII Premio Nacional de Investigación en Cáncer "Doctores Diz Pintado" en reconocimiento al esfuerzo y la trayectoria científica en el área de la investigación oncológica del mejor joven investigador realizada dentro o fuera de España, al doctor Arkaitz Carracedo.

A continuación, se procedió a la entrega de dos de los premios de las fundaciones de la Universidad de Salamanca: el Premio Dr. Moraza a la mejor tesis doctoral leída en la USAL durante el año 2017 sobre el cáncer y su terapia, en su XIII edición, a Juan Alejandro Flores Montero, y el Premio de Pintura "Segundo Vicente" a Daniel Alemany García.

Del mismo modo, se concedieron los Premios a la "Investigación en Dolor 2017" de la Cátedra Extraordinaria del Dolor "Fundación Grünenthal" de la Universidad de Salamanca al estudio "Optical control of pain in vivo with a photoactive mGlu5 receptor negative allosteris modulator" en la categoría de investigación básica, premio que fue recogido por Francisco Ciruela Alférez; y al trabajo "Expanded distribution of pain as a sign of central sensitization in individuals with symptomatic knee osteoarthritis" en la de investigación clínica, que fue entregado a Enrique Lluch Girbés.

Además, se otorgó el Premio de la Cátedra de la Fundación Iberoamericana para la Investigación y Prevención de las Enfermedades Renales y Cardiovasculares (FIIPERVA), a la mejor comunicación sobre Ayuda a Domicilio, en el marco del LIX Congreso Nacional de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, celebrado en A Coruña 2017, al trabajo del equipo integrado por los doctores Jesús Rivera Navarro, Alberto Rey Poveda y Tania Paniagua de la Universidad de Salamanca.

Con la interpretación del "Gaudeamus Igitur" por parte del Coro Universitario quedó clausurado el acto.

