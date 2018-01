¡Grandes Profes! 2018: récord de participación con más de 1.700 docentes

Este año se centró en el papel que juega la curiosidad en la educación.

La Fundación ATRESMEDIA, junto con Santillana, compañía de referencia en el mundo educativo y SAMSUNG, entidad que construye el futuro con ideas y tecnologías transformadoras, convocó el pasado sábado 27 de enero ¡Grandes Profes! 2018. Este año contó con la colaboración de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). El consolidado encuentro anual dirigido especialmente a profesores se centró en la curiosidad, uno de los principales motores de la educación.

En el acto destacaron profesionales del ámbito académico, cinematográfico, artístico y de la comunicación, que pusieron todo su conocimiento al servicio de los docentes con el objetivo de ayudarles y motivarles en su día a día, así como reconocer su labor en las aulas. El presentador de Zapeando y de Vamos tarde, Frank Blanco, ejerció como guía durante toda la ceremonia. Como en ediciones anteriores también pudo seguirse en streaming en grandesprofes.org. Además, el hashtag #GrandesProfes volvió a convertirse en uno de los temas más relevantes en Twitter: fue trending topic nacional durante toda la mañana.

Este homenaje a la docencia pudo disfrutar de ilustres ponentes como el catedrático y doctor en Medicina y Neurociencia, Francisco Mora que explicó que los seres humanos son principalmente emocionales y tienen un poco de racionales. Impuso la emoción como el motor del mundo y definió al buen profesor como: "aquel que ama lo que enseña" y, por último, habló de la curiosidad: "Es un chispazo emocional, es otear el horizonte. Todo sirve y no se puede ser científico sin curiosidad". Manuel Bartual, dibujante, editor y escritor, contó su experiencia en Twitter tras hacerse viral la historia de sus vacaciones. Explicó detalladamente la importancia que tiene la técnica storytelling para captar la atención: "Cuando yo conté mi historia, yo tenía el mando. Es importante generar enganche e Internet es una herramienta fabulosa para despertar la curiosidad".

Terapia para alcanzar la felicidad

Una de las protagonistas de la jornada fue Sandra Golpe, directora y presentadora de Antena 3 Noticias 1, que definió el periodismo como "una terapia para alcanzar la felicidad vital". También explicó lo que es el arte de hacer preguntas "para despertar la curiosidad hay que hacerse preguntas constantemente". Al finalizar su ponencia, dirigió unas palabras a los docentes allí presentes: "Nosotros informamos pero vosotros sois los que formáis generaciones, gracias". El guionista y director de cine, Javier Fesser compartió con el público el verdadero origen de su película "Camino". Destacó también la presencia del rapero Arkano y el youtuber Stoneismyname y la compañía de teatro Tricicle que se encargó de poner el punto y final a esta gala.

Esta edición también contó con una mesa de debate moderada por María Acaso, profesora, escritora e investigadora especializada en educación artística y "art thinking". En ella, los invitados fueron Mar Romera que confesaba que sin la curiosidad todo se habría extinguido. Logró emocionar al auditorio al incidir en la verdadera función de la escuela: "Un niño tiene que aprender a preguntar, no a responder". Javier Bahón, pedagogo, coach y especialista en inteligencias múltiples también apoyó la necesidad de despertar el lado curioso y la defensa de las artes en el sistema educativo. Por último, Mercedes Ruiz daba unas claves para poder cambiar la visión actual de la educación: "Creo que hay que cambiar la cultura con la que hemos sido educados". Además, al hablar del sistema de evaluación incide en la importancia de cambiarlo: "La culpa es de la tribu que educa, tenemos todos que cambiar el imaginario colectivo. Hay que cambiar el ritmo de la vida". A la hora de analizar la relación que existe entre el cine y la educación, Mercedes lo tiene claro: "Toda, porque todos somos cine, todos tenemos en nuestra imagen algo y más en este momento".

El evento también contó con la sección "Grandes Profes cuida a sus profes" de la que se encargó Javier Sánchez, cofundador de Unobrain. Para él, "los alumnos son como un router: tienen mucha información y muy poco tiempo para analizarla y decidir qué hacer con ella". Su ponencia concluyó diciendo: "cuanto mejor conozcamos nuestro cerebro, más capaces seremos de que nuestros alumnos aprendan".

El profesor enciende la ilusión

Sin duda, la sorpresa de la jornada corrió de la mano de Antonio García, un alumno de 5º de Primaria y experto programador: "A los niños nos dura mucho la ilusión, pero los profesores tienen que conseguir que no se nos apague nunca". Dirigió unas palabras emotivas que logró poner en pie al público: "Sois la clave de nuestro éxito. Tenéis que ser nuestros magos. Dejad que nos equivoquemos, motivadnos desde la ilusión y no desde la obligación. No nos hagáis mayores antes de tiempo".

Santillana es la compañía educativa líder en España y Latinoamérica, con más de cinco décadas trabajando por y para la educación y el aprendizaje. En un entorno de transformación digital y pedagógica, además de cuidar la calidad e innovación de todos sus contenidos, trabaja para ofrecer a los centros escolares, docentes y alumnos un servicio más integral, que incorpora la tecnología, la formación y el asesoramiento. José Luis Escudero, director de Marketing, explicaba cómo afectan a la editorial las nuevas tecnologías que se están implantando en la educación: "Son una herramienta más a utilizar dentro de todas las planificaciones que hacemos desde el punto de vista didáctico, pedagógico". Son las editoriales las encargadas de desarrollar contenidos para luego poder darles el correcto uso a las pizarras electrónicas, ordenadores, etc. El porcentaje de lectores de libros mayores de 14 años en España se ha incrementado en el último lustro hasta el 65,8% de la población. Desde el nuevo proyecto de literatura infantil y juvenil de Santillana "Loqueleo" se nota este aumento. En palabras de José Luis Escudero: "En el fondo la lectura ni va a bajar mucho nunca ni va a subir exponencialmente". En cuanto al futuro de los libros de texto, el Director de Marketing expresaba: "Más que hablar del futuro del libro de texto, yo hablaría de los contenidos para las aulas y eso sí cambia".

¡Grandes Profes! 2018 continúa con el espíritu de los cuatro anteriores encuentros con docentes, con el único objetivo de animar y valorar la labor diaria que realizan los profesores en las aulas hoy en día.

PUBLICIDAD