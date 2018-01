El director de Uber España y Víctor Küppers ofrecen a los estudiantes de Bachillerato consejos claves

Para la felicidad y el éxito profesional.

Víctor Küppers, formador y conferenciante, y Juan Galiardo, director de Uber España, intervinieron en el CCTalk organizado por el Colegio CEU San Pablo Claudio Coello de Madrid: La importancia de una buena actitud ante la vida personal y profesional: vivir con entusiasmo. Ambos ofrecieron su visión sobre cómo debe ser una educación útil para afrontar los nuevos retos de esta sociedad en cambio constante, y hablaron de las habilidades y competencias necesarias para entenderla y mejorarla.

Los 5 consejos del director de Uber en España para los alumnos de Bachillerato:

1. Las notas no lo son todo. Tienes la oportunidad de desarrollar tus habilidades más allá de las notas.

2: Haz lo que realmente sientes que debes hacer. No lo que crees que los demás esperan de ti.

3: Viaja, conoce otras culturas, sal de tu zona de confort.

4: El dinero no da la felicidad. Lo que mentalmente mantiene a la gente sana son las relaciones humanas..

5: Lo importante no es tomar decisiones correctas o incorrectas, sino por los motivos correctos.

Juan Galiardo, director de Uber España, habló de cinco momentos en su vida de los que obtuvo el mayor aprendizaje para su éxito personal y profesional. El primero, cuando estudiando Administración y Dirección de Empresas organizó una asociación de alumnos para realizar proyectos de consultoría para grandes empresas, llegando a asesorar al BBVA sobre banca online y a Seat para añadir valor al Seat Ibiza. "Aprendí que las notas no lo son todo, que la Universidad es una oportunidad brutal para desarrollar las habilidades que más se valoran en el mundo laboral y conocer gente, como ocurre en el colegio", señaló Galiardo.

Su segunda experiencia fue cuando decidió unirse a un proyecto de cooperación en El Salvador que finalmente abandonó para hacer prácticas en la Bolsa. "Hice lo que creía que los demás esperaban de mí. Cuando tengáis que tomar decisiones importantes, pensad en qué queréis hacer vosotros realmente", recomendó el director de Uber España. Un tercer momento de aprendizaje para él fue viajando a China, una experiencia clave para descubrir que ya desde la Universidad y a lo largo de la vida es importante conocer otras culturas, salir de nuestra zona de confort.

Después de trabajar en Londres como consultor, Galiardo se unión a Delta Partners en Dubai como consultor senior, donde desarrolló proyectos de telecomunicaciones en Oriente Medio y África. "El dinero no da la felicidad", fue el cuarto aprendizaje de Galiardo. Por último, hizo referencia a su última lección de vida, en 2014, cuando se incorporó a Uber como parte del equipo de Operaciones. "Después de lanzar nuevos servicios como UberEat o UberX, y al mirar atrás, veo que lanzar UberPop como lo hicimos fue un error, la regulación española no estaba preparada para un producto así y nuestra forma de entrar en España no fue la correcta. Mi último aprendizaje con esta experiencia es que lo importante no es que toméis decisiones correctas o incorrectas, os equivocaréis mil veces. Lo importante es que las toméis por los motivos correctos".

Apoyándose en la psicología positiva, Víctor Küppers se centró en la importancia de transmitir a los demás sensaciones buenas, lo que se consigue con una actitud optimista ante la vida que se puede aprender y desarrollar. Sus dos palabras más importantes son: pasión y entusiasmo.

¿El optimismo es innato o se aprende? Küppers defiende que las personas somos responsables de los hábitos que desarrollamos. De la misma manera que se puede aprender a comer con la boca cerrada, se puede aprender a ser lo más optimista que cada uno puede llegar a ser dada su genética.

Para potenciar en los niños y niñas una actitud positiva y el entusiasmo, Küppers puso en valor la educación y la formación humanista del CEU, donde dijo no sólo se transmiten conocimientos y se trabajan habilidades que conforman aptitudes, pues además se entrenan actitudes y se forma en valores, todos ellos elementos necesarios para afrontar los retos de la vida. "La adopción de una actitud de éxito ante la vida se hace en la etapa de Bachillerato, de ahí la importancia de ayudarlos con ese aprendizaje desde el Colegio".

Según este experto en coaching, motivación y liderazgo, la actitud establece la diferencia "entre un crack y un chusquero". Asegura que salvo circunstancias dramáticas, cada uno tiene la actitud que quiere; sólo depende sólo de nosotros. "En cada instante elegimos nuestra actitud; en cada instante decidimos ser alegres o cenizos, sonreír o no, ser amables o ser unos melones, ayudar a alguien o pasar. Por eso cada instante nos acerca un poquito más a la grandeza como personas, o cada instante nos acerca más a la mediocridad".

Si la inteligencia y el talento es importante, subrayó Kuppers que en la vida lo es mucho más ser buena persona. Sólo como buenas personas los jóvenes podrán hacer de ésta una sociedad mejor.

El CCTalk concluyó con un coloquio moderado por Miguel Ángel Segarra Recacha, coordinador de 1º de Bachillerato del Colegio CEU San Pablo Claudio Coello. Donde se puso como referentes de sabiduría para vivir y trabajar con entusiasmo a Teresa de Calcuta y al Papa Francisco. El fracaso como un estigma para avanzar en el nacimiento de nuevos emprendedores y en la innovación en España fue también objeto de debate, al igual que la necesidad de no abandonar las virtudes clásicas -humildad, paciencia, generosidad, caridad, templanza - en un momento de cambio tecnológico y social que está mermando nuestra humanidad.

