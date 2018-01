La UJI alcanza el tercer lugar español en investigadores altamente citados a nivel mundial

Los profesores Juan Bisquert, Víctor Flors e Iván Mora-Seró son tres de los cinco valencianos situados en la lista.

La Universitat Jaume I (UJI) ha alcanzado el tercer lugar español en el listado de investigadores altamente citados a nivel mundial, elaborado anualmente por la compañía estadounidense Clarivate Analytics. Los profesores Juan Bisquert e Iván Mora-Seró, del Instituto de Materiales Avanzados, junto con Víctor Flors, vuelven a situarse entre los científicos más destacados en la edición de 2017 tras haber publicado los artículos más citados en los últimos diez años.

Los investigadores de la UJI destacan que esta lista de científicos altamente citados, que revela la influencia e impacto de sus estudios, también es fundamental para preparar el prestigioso ranking de Shanghái de universidades del mundo. De hecho, la presencia de Bisquert, Mora-Seró y Flors en este grupo de élite mundial, fue muy importante para promover a la UJI en el top 500 de la clasificación de Shanghái por primera vez el pasado año. "De este modo, la Universitat Jaume I se sitúa en los puestos de cabeza de las valoraciones más respetadas a nivel mundial, mostrando que los recursos invertidos en investigación científica pueden dar resultados notables si se realiza una gestión adecuada y sostenida de los recursos", argumenta Bisquert.

Menos de 60 investigadores de las instituciones españolas han destacado en este listado y cinco de ellos destacan precisamente en el área de química, donde se encuentran Juan Bisquert e Iván Mora-Seró. Por su parte, Víctor Flors está vinculado al campo de la ciencia de animales y plantas.

El profesor Juan Bisquert es catedrático de Física Aplicada y director del Instituto de Materiales Avanzados. Ha publicado más de trescientos artículos en revistas de investigación y una serie de libros de referencia, Physics of Solar Cells y Nanostructured Energy Devices. Es editor senior de la revista Journal of Physical Chemistry Letters y miembro del consejo editorial de Energy & Environmental Science. Cuenta con 20.700 citaciones y un índice h de 82. Realiza investigación experimental y teórica sobre los materiales y dispositivos para la producción y el almacenamiento de las energías limpias. Sus principales temas de interés son los materiales y procesos en las células solares de perovskita y la producción de combustible solar. Esta es su cuarta aparición consecutiva en la lista.

Por su parte, Iván Mora-Seró es investigador del Departamento de Física y director del Grupo de Semiconductores Avanzados en el Instituto de Materiales Avanzados. Obtuvo el Premio Idea en la edición de 2011 en la categoría de ciencias físico-químicas y ha publicado cerca de 150 artículos y su índice h es de 57. El año pasado ha estado becado por el Instituto Weizmann de Ciencias de Israel. Sus recientes investigaciones se centran en los nuevos conceptos para la conversión fotovoltaica y la emisión de luz (LED y amplificadores de luz) sobre la base de los dispositivos de nanoescala y materiales semiconductores (puntos cuánticos y perovskitas de haluro de plomo). Recientemente ha conseguido un proyecto del European Research Council (ERC), considerados los proyectos más prestigiosos a nivel europeo, denominado "No Limit".

Víctor Flors dirige el grupo de investigación Metabolic Integration and Cell Signaling. Cuenta con 4.032 citaciones, más de setenta publicaciones y un índice h de 28 (Scopus). Es revisor de publicaciones científicas como Nature Chemical Biology, Plant Physiology o New Phytologist, entre otros, y coodinador del Grupo de Resistencia Inducida de la International Organisation for Biological and Integrated Control (IOBC). Sus principales líneas de investigación se centran en el sistema inmune de plantas e interacción con el entorno y en los mecanismos de acondicionamiento del sistema inmune vegetal conocidos como defense priming.

