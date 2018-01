Alfonso Cebrián: "A un directivo no solo se le exige formación y habilidades, sino que se adelante al futuro"

Alfonso Cebrián es director de CEDEU, Centro de Estudios Universitarios adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director general de Fundación EAE. Es un centro comprometido con la inclusión, la innovación y la excelencia en la generación, trasmisión, preservación y aplicación del conocimiento para beneficio de la sociedad. Está reconocido nacional e internacionalmente por su educación de excelente calidad.

Alfonso Cebrián Díaz, Director de CEDEU Centro de Estudios Universitarios

¿Cree que las escuelas han sufrido la crisis?

Creo que no. La educación continúa siendo un elemento imprescindible para las familias españolas. CEDEU Centro de Estudios Universitarios nace en el año 2015 con el objetivo muy claro: dar respuesta a las necesidades de formación que planteen y exijan, en cada momento, las personas y la sociedad. Las crisis económicas deben incidir lo menos posible en la educación de los más jóvenes. Por ello, es preciso trabajar con unos precios competitivos y con programas de becas para que las crisis no afecten a los centros y a las familias.

¿Qué perfil de alumnado tiene?

Sería difícil definir un único perfil. Contamos con dos modalidades formativas universitarias: presencial y semipresencial. En la modalidad semipresencial el perfil suele ser de profesionales en activo con sus trabajos y sus familias que en la mayoría de las ocasiones quieren complementar su formación o aumentar su grado de especialización. En la modalidad presencial, contamos sobre todo con jóvenes estudiantes que se dedican a tiempo completo a sus estudios aunque alguno también lo compagina con un trabajo.

¿Cómo pueden las escuelas de negocio mejorar la carrera profesional?

Las Escuelas de Negocio han desarrollado un papel fundamental en la mejora de la gestión y competitividad de nuestras organizaciones, desde los años sesenta. Un aspecto fundamental de las escuelas de negocio y de los centros de estudios es incrementar la importancia y visibilidad de los profesionales en las aulas. En CEDEU a través de nuestro Consejo Empresarial intentamos que los alumnos entren en contacto con el mundo de la empresa, con experiencias y casos de éxito que les sirvan tanto de motivación como para prepararse para tener una carrera profesional de éxito.

¿Qué necesita el directivo del presente? ¿Y el del futuro?

Sobre todo una mente abierta y dispuesta a seguir aprendiendo. El cambio es lo único evidente, real, tangible. A un directivo no solo se le exige liderazgo y habilidades de gestión de recursos y equipo humano sino que, además, es muy importante que sepa adelantarse al futuro, a las tendencias que están por llegar para que su empresa no se quede obsoleta. Lo más importante es seguir aprendiendo y adaptarse a los nuevos tiempos.

¿Qué momento vivimos de transformación digital?

Hilando un poco con la respuesta anterior, lo digital lo engloba todo en la empresa en este momento. En el mundo educativo, tanto profesores como alumnos utilizan herramientas digitales para el buen desarrollo de sus aprendizajes. Toda empresa necesita estar altamente digitalizada para conseguir sus objetivos, no es una visión es un hecho.

¿Qué opina de los MBA? ¿Cree que hay que reinventarlo?

Siempre están renovándose, reinventándose, sin ello no se podría transmitir esa actitud a sus participantes. No tiene nada que ver los primeros MBA. Los planes de estudios de los MBA poseen un alto interés profesional. Han sido especialmente diseñados para adquirir una visión global y estratégica de la empresa, así como de las diferentes áreas que la componen y de su entorno. Además, responden a la necesidad actual de las empresas de incorporar profesionales especializados en sus grados universitarios de procedencia y generalizados en la toma de decisiones. En cuanto a su reinvención, es necesario preservar e incluso incrementar el carácter práctico de estos módulos orientados a la adquisición de las competencias, conocimientos, habilidades y herramientas que se requieren para diseñar, programar, ejecutar, controlar y liderar proyectos con éxito. No existe el MBA que no se reinventen permanentemente.

¿Cuáles son los sectores en los que hay que formarse en estos momentos?

Los grados con los que trabajamos en CEDEU siguen liderando los rankings de estudios más demandados y con mayores tasas de empleabilidad. Más que sectores, deberemos hablar de áreas como son la Gestión, las Finanzas o el Entorno Jurídico junto a los estudios en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación parecen despuntar sobre el resto en la actualidad.

¿Cree que España lo está haciendo bien? ¿Tenemos buenas escuelas?

Tenemos excelentes Escuelas y excelentes Directores de Escuelas. Hemos empezado a trabajar con nuevas metodologías que ponen un mayor énfasis en la práctica sin olvidar los conceptos teóricos básicos de toda formación universitaria. El incremento de programas de prácticas y de becas y programas de movilidad para el aprendizaje de una segunda lengua, incrementan la calidad de la enseñanza de nuestro país. El gran reto es, sin duda, el tecnológico, es decir, estar preparados para el constante cambio tecnológico y formar a los jóvenes en estas habilidades.

¿Qué opina de los Moocs?

Los expertos insisten en que los MOOC's (acrónimo de Massive Open Online Course, Cursos en Línea Masivos y Abiertos), son el futuro de la educación. Creo que esta modalidad de educación abierta, en forma de cursos de pregrado, que se ofrece de manera gratuita a través de plataformas educativas en Internet, persigue un objetivo realmente importante como es el de liberalizar el conocimiento para que llegue a un público más amplio. Sin embargo, debe existir un espacio, un apoyo al que el estudiante pueda acudir físicamente ante cualquier inconveniente.

¿Y de los rankings educativos?

Son realmente útiles a la hora de crear un mapa de situación. Cuáles son los estudios más demandados, cuáles los grados con mayor empleabilidad, cuáles las mejores universidades. Sin embargo, los rankings hacen referencia a una parcela específica de la realidad por lo que no hay tampoco que tomárselos al pie de la letra. A modo orientativo nos sirven, a nosotros y a los estudiantes, para conocer una realidad generalizada e incluso para dirigir la toma de decisiones.

¿Por qué las escuelas de negocio españolas están mejor posicionadas que las universidades?

La valoración de formación superior ha ido en constante crecimiento y sobretodo las Escuelas de Negocios están directamente en contacto con la realidad empresarial, organizacional e internacional. La implantación de los cambios es inmediata. Las escuelas de negocio o centros de estudios ofrecen un trato mucho más personalizado que permite al alumno aprender en un entorno mucho más relajado y cercano que hace de este un proceso más ameno y mucho más valorado por quienes optan por él.

¿Tenéis acuerdos con universidades? ¿Cómo se desarrollan?

La simbiosis universidad y centros de formación es esencial para implantar una formación universitaria de excelencia. Nuestro acuerdo principal con una mejores Universidades de España, la Universidad Rey Juan Carlos, no deja lugar a dudas de cuál es nuestra vocación de alianza permanente URJC-CEDEU. Actualmente estamos cerrando acuerdos con universidades europeas que permitirán a nuestros alumnos vivir una experiencia en el extranjero al tiempo que reciben una formación de calidad. Nuestro objetivo a la hora de desarrollar estos acuerdos es que siempre sea lo más favorable posible para el alumnado, trabajando especialmente en programas que se adapten a los contenidos que reciben en su centro de origen y faciliten las convalidaciones.

¿Cuáles son los programas más demandados en la escuela?

El nivel de demanda de los Grados en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho crece anualmente y a partir de este curso estamos recibiendo una gran demanda para Masters, en Compliance o en Organización de Eventos.

Formación: Doctor en Ciencias Económicas.

Trayectoria: Director EAE Business School. Miembro de la Real Academia Europea de Doctores. Director de CETA. Escuela Universitaria de Turismo.

Aficiones: Lectura, Familia y Campo Libre.

Director de CEDEU Centro de Estudios Universitarios adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Director General de Fundación EAE.

Doctor y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Ha participado como docente internacional en Colombia, Argentina, Méjico, Francia, Italia, Gran Bretaña, USA, Chile y Perú. Colaborado habitual con artículos y ponencias en medios de comunicación empresarial y ha sido profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña en Organización y Dirección de Empresas. Consultor en procesos de internacionalización de instituciones educativas universitarias.

PUBLICIDAD