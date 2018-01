La rectora de la Universidad Estatal de Michigan dimite

Tras conocerse la sentencia contra el médico Larry Nassar.

La rectora de la Universidad Estatal de Michigan, Lou Anna Simon, ha presentado este miércoles su dimisión después de que la Justicia estadounidense condenara a una pena de entre 40 y 175 años de prisión al médico deportivo Larry Nassar por abusar sexualmente de jóvenes gimnastas.

"Cuando las tragedias se politizan, la culpa es inevitable", ha manifestado Simon en relación con la decisión de la jueza Rosemarie Aquilina, que ha asegurado haber dado luz verde a una "condena a muerte contra Nassar", que trabajó como médico deportivo en la universidad durante dos décadas.

"Como rectora, es normal que me convierta en el foco de esta furia. Lo entiendo, y por eso he limitado mis declaraciones", ha aseverado.

En este sentido, la rectora ha instado a "todos los que han apoyado su trabajo en anteriores ocasiones a no convertir la cuestión ahora en algo personal en su contra" y ha procedido a presentar su solicitud para abandonar el cargo.

"Presento mi dimisión como rectora de acuerdo con los términos de mi contrato laboral", ha afirmado Simon, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense ABC.

La fiscal Angela Povilaitis ha expresado tras aplaudir la sentencia que su equipo de siente "aliviada" y feliz. "Lo que más me gusta del caso es que a medida que avanzábamos iban apareciendo más víctimas que, además, querían dejar de lado el anonimato para pasar a ser públicamente identificadas", ha explicado.

"Muchas veces hay un gran sentimiento de culpabilidad ligado a este tipo de casos a pesar de que las víctimas no han hecho nada malo. Se han dado cuenta de que la culpa y la vergüenza recae sobre él, no ellas", ha insistido.

Asimismo, ha aseverado que la condena contra Nassar logrará que las víctimas se sientan "apoyadas" y vean que "las creen", que pueden obtener una respuesta justa por parte del sistema judicial y que pueden llevar a los culpables ante la Justicia.

A lo largo de siete días, unas 160 víctimas han brindado testimonios que dan cuenta de los actos de abuso y acoso cometidos de forma impune durante años por Nassar, que se habría disculpado poco antes de la lectura de la sentencia. "Llevaré vuestras palabras conmigo el resto de mis días", ha dicho a sus víctimas.

La jueza, sin embargo, no sólo no se ha compadecido sino que ha considerado un "honor" ser ella quien lo envíe a prisión. "No te mereces salir nunca más de la cárcel", ha subrayado Aquilina, frente a unas víctimas que apenas podían contener la emoción.

PUBLICIDAD