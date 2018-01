¿Cómo acceder a una escuela de negocios?

El coste no siempre es un valor determinante para definir la calidad

Quiero convertirme en el profesional más competitivo y, para ello, una de las opciones es cursar un programa en una escuela de negocios. Además, las nuestras están muy bien posicionadas en ranking internacionales, como por ejemplo, el elaborado por el diario británico Financial Times.

Entrar en un programa de estas características no es fácil, por eso no hay que esperar hasta que uno esté aburrido en el trabajo y sólo busque una escapada de dos años. Además, los expertos coinciden en que es importante comprobar la bolsa de prácticas que ofrecen las escuelas.

Carlos Martínez, presidente de IMF Business School, indica que "muchos creen que el precio es lo más importante, sin embargo, el coste no siempre es un valor determinante para definir la calidad de los estudios, sino que debe corresponderse con el profesorado y las herramientas a disposición del alumnado".

Por su parte, Begoña Pérez de Lema, responsable de marketing y RRPP de ICADE Business School, indica que "debería tener un peso importante en la decisión del candidato el prestigio de la escuela y la percepción de calidad de sus titulaciones por parte del sector empresarial". Asimismo, aunque el salario al que se podría aspirar es un factor que, sin duda, se tiene en cuenta, "suele tener mayor o menor peso dependiendo del perfil del postulante. En el caso de postulantes pre-experience, suelen tener más en cuenta la empleabilidad tras el máster, confiriendo menos importancia al retorno económico, y más aún en aquellos casos en los que ellos no asumen personalmente el coste del máster".

Julián Trigo, director de Admisiones de IE Business School, añade que es "importante (mirar una escuela por los salarios con los que se cuenta después), pero lo es mucho más la formación, la red de contactos, el desarrollo de competencias, etc., que se desarrolla durante el programa y que debe garantizar un desarrollo profesional sostenible".

Ricardo Piqué, responsable de Admisiones de EAE Business School, afirma que "otro de los puntos en los que hay que fijarse es el nivel de profesionalización de los servicios que los departamentos de empleabilidad ofrecen, y si hay servicios adaptados para cada tipología de alumno que existe en la escuela. Un indicativo clave en cuanto a la empleabilidad, es observar la tipología de empresas con las que la escuela tiene acuerdos de colaboración, el número de acuerdos y la naturaleza de dichos acuerdos".

En muchas escuelas de negocio es imprescindible algún requisito. Por ejemplo, piden tener el Graduate Management Admisión Test (GMAT). A continuación, un repaso por algunas de las españolas.

ICADE Business School

Tienen en cuenta varios criterios que nos hacen conformar una visión integral de la persona, determinando cómo encaja el programa en sus objetivos profesionales, y que podría aportar el candidato a nuestros programas. Por un lado, el nivel académico y de conocimientos, valorando también la Institución de la que procede.

Realizan pruebas propias en las que se mide la capacidad de análisis, aprendizaje y habilidades de comunicación, entre otras. Además, se busca que todos los candidatos posean al menos un nivel avanzado de inglés, debiendo acreditar un mínimo nivel de B2.

ESADE Business School

Son pruebas tipo test que ayudan a valorar las capacidades del candidato y son distintas en función del tipo de programa y la edad del alumno. La escuela recomienda a los candidatos que investiguen y que visiten las universidades que le interesan. Que investiguen a través de la web y redes sociales, pero también que hablen con alumnos, antiguos alumnos y profesores. Desde la propia institución aseguran que para elegir una buena escuela también es importante saber cuál es el perfil de los compañeros del programa, y la red de antiguos alumnos a la que se accederá después; o que el contenido del programa sea atractivo para el participante, que la metodología sea práctica y que la perspectiva sea global. Y por supuesto también es muy importante encajar con los valores, la cultura y la forma de hacer de la institución.

IE Business School

Incluyen test de razonamiento numérico, verbal y lógico, así como otras habilidades como creatividad, gestión de información, etc. Se complementa con un test de personalidad. No miden conocimientos, a diferencia de un material académico que se puede estudiar antes del examen. El test presenta situaciones empresariales reales que determinan la capacidad del candidato para procesar información y pensar de manera lógica. Por lo tanto, no se requiere ninguna preparación previa al test. Todas las fases en que se divide el proceso de admisión son igualmente importantes: solicitud de admisión y documentación, resultado pruebas de admisión y entrevista personal.

EAE Business School

Tras realizar un estudio del perfil curricular mediante una entrevista personal, el equipo de admisiones evalúa si el alumno cumple con los requisitos mínimos exigidos en el programa y modalidad de estudio que ha solicitado. Este proceso se realiza mediante una entrevista personal en la que se analiza en profundidad su formación universitaria y experiencia profesional a través de un cuestionario propio. A través de un servicio personalizado y de calidad, el objetivo final es asegurar que esté correctamente alineado con las competencias que adquirirá y/o desarrollará en el programa.

Además, los postulantes deben acreditar formación universitaria y aportar un nivel de experiencia profesional que difiere en función de la modalidad de estudio que se curse.

ESIC Business School

Las pruebas de acceso constan de tres partes igual de importantes, por un lado entrega de documentación que acredite los logros académicos y profesionales del candidato, realización de entrevista personal donde pueda demostrar su validez y explicar sus expectativas de mejora profesional, y por último, realizar un caso práctico donde pueden demostrar su visión empresarial. En el caso de los MBA además se aporta un GMAT y para programas cursados en lengua inglesa test de nivel de idioma. A parte de los requisitos de admisión, buscan alumnos con dotes de liderazgo y acostumbrados a vivir y desenvolverse en un mundo globalizado.

IMF Business School

En las pruebas de admisión hacen una entrevista personal, ya sea presencial o por Skype en los casos de alumnos internacionales. En esa entrevista los profesionales de admisiones tienen como objetivo conocer mejor al alumno, identificar su nivel de conocimientos previos, para poder orientarle hacia un programa más junior o senior. Intentan ayudar a encontrar el máster más alineado con el objetivo personal y profesional y definir la expectativa.

OBS Business School

Para acceder a la escuela, se revisa el expediente académico, referencias, titulación y CV. Se realiza una entrevista para validar los requisitos, una redacción de una carta de motivación, presentando profesionalmente al alumno y explicando los motivos por los que quiere realizar el programa. Finalmente, el Comité de Admisiones comunica la resolución final al candidato.

