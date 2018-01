La FP Dual llega a casi 24.000 aprendices, unos 9.000 más que el curso anterior

La Formación Profesional dual aporta ventajas competitivas sobre otros países del mundo. Por eso, gobiernos y empresas quieren potenciarla. El Gobierno quiere lograr una mayor implantación de la FP dual como herramienta de inserción laboral, para lo que el objetivo será alcanzar las 100.000 plazas en dual en el año 2020. En otros países, como en Alemania, la absorción laboral de los titulados en FP es muy alta, de hecho, no es posible cubrir todas esas plazas, por lo que extranjeros y refugiados son bienvenidos.

Según el informe de la Fundación Bertelsmann La FP dual en los centros educativos: visiones del profesorado destaca que hay un notable incremento en la implementación, desde 2013 hasta 2017. En el curso 2016-2017, el alumnado participante en FP dual llega a casi 24.000 aprendices (unos 9.000 más respecto al curso anterior). En este mismo curso, se han registrado 9.916 empresas que ofrecen plazas de aprendices en FP dual y 894 centros educativos que imparten esta modalidad de FP (datos disponibles en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Sin embargo, la aplicación y regulación de la legislación básica en FP dual depende de los organismos tanto de Educación como de Empleo, de cada una de las comunidades autónomas (más Ceuta y Melilla). Esto origina diferentes modalidades organizativas de FP dual, que se refleja en una heterogeneidad en calendario, horario, vinculación con la empresa, retribución de los aprendices, etcétera. Estas diferencias pueden influir considerablemente en las actitudes del profesorado hacia la FP dual.

España vs. Alemania

No obstante, España no puede compararse aún con el modelo alemán. Mientras que en el país teutón las empresas reclaman a estos estudiantes en prácticas, en nuestro país existen dificultades de encontrar empresas por parte de los centros educativos para que sus alumnos puedan desarrollar su formación. Ese es el elemento que emerge como el mayor obstáculo para desarrollar la FP dual, según el informe de la fundación que ha promovido la Alianza para la FP dual. La última encuesta de la Cámara de Comercio alemana (DIHK) a más de 10.000 empresas arroja una preocupación diferente, el 31 por ciento de las empresas no encuentran becarios que completen su FP con prácticas empresariales en ellas. Allí, cada vez hay más empresas que ni siquiera reciben solicitudes para las prácticas formativas y una de cada cuatro presenta vacantes. A pesar de esto, la formación dual alemana es un referente para el resto de Europa. Varios países europeos impulsan programas de formación dual en los que se combina la educación vocacional con sistemas de prácticas en empresas.

En España hay un desequilibrio con respecto a este tipo de formación. Hay comunidades autónomas muy aventajadas que parecen que tienen la bola de cristal y se anticipan a predecir el tipo de empleo que habrá en el futuro y qué formación será necesaria. La FP vasca está ofertando ya este curso estudio en ciertas especialidades de fabricación avanzada o en ciberseguridad. Hoy, la formación dual se ofrece en Euskadi en 21 de las 23 familias de FP, con mayor participación de los grados superiores que de los medios y de las ramas industriales sobre las del sector servicios.

A nivel geográfico, hay una concentración de las ofertas laborales en las comunidades con mayor nivel de vida. Madrid, País Vasco y Cataluña son las regiones que más oferta concentran. Asimismo, País Vasco, junto con Cataluña son las que lideran las tasas brutas de población que finalizan la FP general.

Aniversario del Decreto

En noviembre de 2017, se celebró el quinto aniversario de la aprobación del Real Decreto 1529/2012 que estableció las bases de la Formación Profesional dual en España. En ese momento, se arrojaron datos del número de estudiantes inscritos en estos programas, que se ha multiplicado por seis y el de empresas colaboradoras por 20.

Los expertos indican que es necesaria una atención institucional para seguir desarrollándose y un modelo diferente (17 modelos distintos de FP dual) que encaje con el modelo empresarial español y territorial.

El Ministerio de Educación ya está trabajando en el proyecto del Real Decreto de FP dual, que establecerá las bases de esta modalidad de FP en el sistema educativo, dando respuesta a muchas de las demandas realizadas por empresas y centros educativos.

Los apabullantes datos del éxito de la experiencia de la Formación dual son una estupenda demostración de que la colaboración y coordinación público-privada es una herramienta muy potente.

