El CERMI llama a las universidades a ejercer como agentes de inclusión social

El presidente del CERMI ha participado este miércoles en una jornada sobre accesibilidad universal.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha hecho un llamamiento este miércoles a las universidades a ejercer como agentes convencidos y permanentes de inclusión para las personas con discapacidad, "situándose en la avanzadilla del cambio social que este grupo ciudadano precisa".

Así se ha expresado en Granada El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, en la clausura de una jornada sobre accesibilidad universal en entornos de educación superior organizada por el Secretariado de Inclusión y Diversidad de la Universidad de Granada.

Para ser la vanguardia de ese proceso de transformación, ha añadido Pérez Bueno, "las universidades han de elevar su umbral de autoexigencia en cuanto a ser realmente espacios de inclusión, lo que lleva consigo la garantía de accesibilidad universal".

A su juicio, "no hay excusas ni coartadas para no garantizar la accesibilidad universal, que viene obligada por Ley, y que desde el 4 de diciembre quien no la cumpla, está en situación de infracción legal, es un fuera de la Ley, un forajido, con todas las consecuencias".

Pérez Bueno ha concluido señalando que el movimiento social de la discapacidad es un colaborador exigente en la búsqueda y puesta en práctica de soluciones y experiencias de accesibilidad universal, pero en la misma medida es un beligerante combatiente en la denuncia de los incumplimientos.

