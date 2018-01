Juventudes Socialistas apoya la gratuidad de la primera matrícula

"España dejaría de dar la espalda a la universidad"

Juventudes Socialistas de España (JSE) ha valorado "muy positivamente" el compromiso anunciado este martes 23 de enero por el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, de implantar en cuatro años la gratuidad de la primera matrícula universitaria. "España dejaría de dar la espalda a la universidad garantizando que nadie pierda la oportunidad de estudiar por no poder hacer frente al coste de la primera matrícula", ha señalado el secretario General de JSE, Omar Anguita.

Según el PSOE, esta medida está encaminada a hacer frente al "tasazo" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus políticas para "encarecer" la universidad pública. "Esta medida supondría dar un gran paso a favor de la igualdad de oportunidades en el acceso a los estudios", ha dicho Anguita.

En la misma línea, el secretario de Universidades de JSE, Ramón de la Cruz, ha recordado que las cifras de alumnos que se quedan fuera de la universidad por no poder pagarse sus estudios "no han parado de aumentar" durante los últimos años. En este sentido, ha afirmado que esta propuesta "marca un camino a seguir" que debe conseguir unas mejores condiciones de acceso a los estudios, con una política de becas "que fije sus requisitos en cuestiones socioeconómicas y no académicas".

"Una propuesta con la que nos acercamos a la mayoría de los países de la Unión Europea, donde se pagan menos de 100 euros anuales por estudiar una carrera universitaria", ha añadido el secretario de Educación de la organización, Álvaro Bilbao.

Por último, JSE ha felicitado al PSOE por esta "apuesta valiente" por la universidad pública, ya que, en su opinión, propuestas como esta "devuelven la confianza" de los jóvenes en las instituciones y en la política, al "recuperar derechos que se habían perdido".

PUBLICIDAD