La revista inglesa "Times Higher Education" incluye a la Universidad de Salamanca

Entre las 10 más bonitas de Europa.

La Universidad de Salamanca ha sido incluida por la revista inglesa "Times Higher Education" en su clasificación de las 10 universidades más bonitas de Europa. En dicha lista, la publicación anglosajona recoge tanto a algunas de las instituciones más antiguas del continente, como Coimbra o Bolonia, como a otras que destacan pos su estética contemporánea, como es el caso de la Universidad de Aarhus, Estudio danés fundado en el siglo XX.

"THE - Times Higher Education" es un semanario de Reino Unido que surgió como un suplemento sobre educación superior del conocido periódico "The Times", hasta su escisión hace 10 años. En la actualidad, esta revista es una de las principales de su campo en el país y la responsable de "THE World University Rankings", una de las clasificaciones sobre universidades más reconocidas a nivel internacional. Su lista sobre las universidades más bonitas de Europa puede consultarse aquí.

