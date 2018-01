Las universidades de Reino Unido, las más demandadas por los estudiantes españoles pese al Brexit

El Gobierno británico va a mantener las mismas condiciones en sus estudios.

Reino Unido es la opción más demandada por los universitarios españoles para continuar sus estudios en el extranjero, pese a la incertidumbre del Brexit, pues la salida de la Unión Europea no va suponer ningún cambio el curso que viene para los alumnos europeos, ya que el Gobierno británico va a mantener las mismas condiciones durante el tiempo que duren sus estudios.

Así lo ha indicado la directora de Educación del British Council en España, Carolina Jiménez, que ha apuntado que "esta garantía ha sido clave para calmar la incertidumbre por el Brexit". Según los últimos datos oficiales, en el curso 2015-16 había 10.890 españoles estudiando en universidades británicas "y cada año son más", ha explicaba Jiménez, que sostiene que los alumnos españoles son, después de los alemanes, "los más apreciados en Reino Unido".

Desde British Council argumentan que el motivo por el que las universidades siguen siendo las preferidas sedebe a la "alta tasa de empleabilidad de sus graduados, la calidad de la enseñanza, su reputación y la variedad y la flexibilidad que ofrecen". Hay 35.000 grados diferentes en Reino Unido, lo que supone, según Jiménez, "una cantidad inmensa de combinaciones que, en países como España con un sistema mucho más rígido, no son posibles".

Aunque no se sabe aún cómo puede afectar el Brexit en la educación superior, desde las universidades británicas confían en que las cosas no cambien demasiado a partir de 2020. No obstante, el representante de la Universidad de Essex, Jaime Brieva, ha asegurado que Reino Unido "seguirá siendo un destino top" para los estudiantes españoles, incluso aunque hubiera subida de las tasas porque "el sistema de préstamos y ayudas se adaptaría igualmente para que no se resintieran los ciudadanos de la Unión Europea".

En la misma línea, Magnus George de Lancaster University ha manifestado su deseo de que se mantengan programas como Erasmus porque los estudiantes de la UE "son y seguirán siendo bienvenidos en las universidades británicas". No obstante, este "enigma" deberá resolverse antes de junio cuando empiecen los procesos de admisión de alumnos para el curso 2019-2020.

