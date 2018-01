La CNMV otorga el certificado CAF al Máster en Gestión Patrimonial y Financiera de IQS

Como titulación apta para asesorar e informar sobre productos financieros.

La CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) ha incluido el Máster Universitario en Gestión Patrimonial y Financiera del IQS en la lista de los títulos que acreditan cumplir los requisitos para la prestación de servicios de asesoramiento e información por parte del personal de las entidades que suministran servicios financieros (Guía Técnica 07/2017 de la CNMV, de acuerdo a la directiva de la Unión Europea MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive II). De esta manera, se convierte en el único máster universitario en Cataluña que actualmente posee esta acreditación.

También es uno de los únicos cuatro títulos con carácter de Máster Universitario en España que ha sido incluido en la lista de la CNMV, junto con los títulos de la Universidad CEU de Madrid y Valencia y la Universidad Pontifica Comillas.

El Máster Universitario en Gestión Patrimonial y Financiera del IQS proporciona una formación superior técnica y especializada en las áreas de banda privada, gestión patrimonial y finanzas corporativas. Su plan de estudios cubre dos especializaciones profesionales en el campo de las finanzas: asesoramiento patrimonial y finanzas corporativas, con una orientación profesionalizada y una perspectiva internacional. La formación exhaustiva, internacional e interrelacionada que reciben los alumnos les permite asumir funciones técnicas y directivas en los principales ámbitos profesionales de las finanzas.

IQS, centro universitario fundador de la Universitat Ramon Llull (URL), está configurado actualmente por dos facultades, IQS School of Engineering e IQS School of Management; por IQS Executive Education que ofrece formación de posgrado especializada para profesionales y empresas; por IQS Tech Factory que impulsa la cultura emprendedora y estimula la creación de nuevas empresas de base científica tecnológicas; y por IQS Tech Transfer a través de la cual se gestiona la investigación, la innovación y la transferencia de tecnología para industrias y empresas. Todo ello con el apoyo de un importante grupo de empresas a través de la Fundación Empresas IQS. La misión de IQS es la formación integral de personas con actitudes, conocimientos y habilidades que les capaciten e impulsen hacia su desarrollo personal y profesional. Por su tradición científica, IQS ofrece estudios de Grado, Dobles Grados, Máster y Doctorado en las áreas de la Química e Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Biotecnología, Bioingeniería y Farmacia a través de IQS School of Engineering, y en las áreas de Administración y Dirección de Empresas y del Marketing Internacional a través de IQS School of Management.

