El problema del medio rural en España

La consolidación de la vida pasa por una política adecuada.

Nos encontramos en un país en el que la mayor parte del territorio es rural, pero con la mayor parte de la población en las grandes ciudades.

Creo que nadie duda sobre la necesidad de frenar la despoblación en el medio rural, todos somos sabedores de la importancia que tiene la existencia de nuestros pueblos para nuestra propia subsistencia, pero para paliar esta despoblación es necesario una apuesta política clara que trabaje por vertebrar el territorio y para ello es necesario poner en valor la vida rural y sus ventajas, que son muchas, e intentar paliar sus inconvenientes, que también los hay, y pasa por la necesidad de mantener los servicios básicos, la sanidad, los servicios sociales y la educación, y además articular un sistema de comunicaciones cómodo y práctico, no solo carreteras y trenes sino también los medios digitales necesarios para un resurgir laboral y económico, en definitiva se necesita la apuesta clara de políticas en todos los ámbitos unidas al correspondiente presupuesto que hagan que nuestros jóvenes no abandonen sus casas o bien se facilite el retorno a nuestros pueblos. Todas las administraciones, europea, central, autonómica y local han de trabajar unidas unas políticas que consigan ese objetivo y sin ninguna duda una parte importante pasa por la necesidad de consolidar las escuelas en nuestros pueblos, con políticas que apuesten porque sigan abiertas las pequeñas escuelas en pequeños núcleos rurales, con ratios muy bajas, articulando un sistema de transporte para que todos tengan igualdad de oportunidades, por la apuesta por proyectos educativos continuistas, por el mantenimiento de las plantillas en la escuela rural, capaces de atraer a los pueblos maestros que amen el entorno rural, y que lo trasmitan así a sus alumnos. Y de hecho, nos encontramos ante la evidencia de que en las comunidades autónomas donde se ha apostado por mantener las pequeñas escuelas rurales con ratios muy bajas, están repuntando nuevas formas de enseñanza, mucho más innovadoras, con trabajo mucho más individualizado y a la vez cooperativo por la mezcla de edades en las aulas, trabajando en el entorno, trabajando con las familias, creando la verdadera comunidad educativa y haciendo de la escuela un lugar feliz donde el alumnado crece aprendiendo y disfrutando de su aprendizaje. Existen muchos ejemplos de estas pequeñas escuelas de nuestro entorno rural que son valoradas por todos los expertos y reconocidas en todos los foros. Sin ir más lejos en la comunidad autónoma que yo represento, Aragón, están apareciendo experiencias de este tipo, donde, gracias a la entrega y entusiasmo de sus equipos docentes han conseguido crear una verdadera comunidad educativa que son ejemplo de métodos innovadores, escuchando al alumnado y sus familias, escuchando a todo el entorno, su ayuntamiento y sus gentes, y elaborando metodologías que hacen que los alumnos amen lo que hacen, y que aprendan amando, y a la vez sean fuente de aprendizaje para toda la comunidad educativa. Es por ello que quizás tendríamos que pensar en cómo podemos trasladar este modelo de aprendizaje, basado en las necesidades del alumnado y no tanto en los resultados, a nuestras escuelas de las grandes ciudades.

La consolidación de la vida en nuestros pueblos pasa pues, por una apuesta clara y responsable de la política, junto con medidas distintas para este entorno que ayuden a frenar la despoblación y que la ciudadanía debemos de entender con generosidad para poder incluir en el modelo social del futuro la vida en nuestro medio rural.

Elaborado por Flor Miguel Gamarra, vocal de la Junta de CEAPA

