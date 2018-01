Búsqueda de empleo a través de APP: 10 claves para sacar el mayor partido

Incluir una fotografía aumenta las posibilidades de selección un 20%.

La forma de buscar empleo ha cambiado mucho en los últimos años. Las largas caminatas de empresa en empresa del candidato, repartiendo currículos con sus datos y trayectoria profesional, o la inversión que suponía enviarlos de forma postal, han sido sustituidos por potentes herramientas y aplicaciones gratuitas que permiten al usuario crear un currículo y enviarlo o simplemente hacerlo visible en cuestión de minutos.

Al candidato de hoy ya no le hace falta vestirse de traje para salir a buscar empleo, porque puede hacerlo sentado en el sofá viendo una serie. Ya no le hace falta buscar en la guía (o posteriormente en internet) el listado de empresas donde postular, porque las aplicaciones le hacen llegar a la palma de la mano todas las vacantes disponibles, a nivel local o nacional. Ya no le hace falta saber cuál es la mejor forma de diseñar un currículum, porque solo hay que rellenar los campos que la herramienta te ofrece y adjuntar documentos. ¿Qué es lo que tiene que hacer hoy en día el candidato para posicionarse como la mejor opción?

Sin embargo, a pesar de la inmediatez y la facilidad que ofrecen este tipo de aplicaciones de búsqueda de empleo, siguen existiendo una serie de imprescindibles a la hora de navegar por ellas, que pueden pasar desapercibidas al usuario y que, sin embargo, son fundamentales para mejorar el posicionamiento, la visibilidad y las opciones de contratación en la empresa.

¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de crear el CV y buscar empleo en la era de las APPs? CornerJob, la plataforma líder en reclutamiento para puestos de alta rotación nos da las claves.

1. Incluir siempre una fotografía

Este tipo de herramientas apuestan por la inmediatez y la rapidez, por lo que la foto de perfil es parte muy importante de la que sería la "tarjeta de visita" del candidato. Aunque incluir o no la fotografía en el CV ha sido siempre un tema muy debatido, desde Cornerjob aseguran que hacerlo aumenta un 20% las posibilidades de preselección. Según sus datos, casi 7 de cada 10 personas que suben la fotografía a la herramienta ha sido preseleccionada alguna vez, frente al 43% de los que no lo hicieron.

2. No dejar nada por completar

Paso 1, paso 2, paso 3 a pesar de que los formularios para crear los currículos son cada vez más intuitivos y fáciles, un amplio número de candidatos no rellena absolutamente todos los requisitos. Según datos consultados en CornerJob, las opciones de resultar preseleccionado aumentan hasta un 35% en los candidatos que tienen más de un 70% de su perfil de usuario completado.

3. Manejar el arte de lo compendioso

Compendioso: Que reúne o engloba resumidamente muchas cosas. De nuevo, las características de la herramienta mobile obligan a que los perfiles deban ser cada vez más claros y concisos. "El papel o el formulario web ofrecían la posibilidad de incluir más literatura". En estas herramientas, donde el empresario puede visualizar más cantidades de información de forma más compacta, ésta debe ser sucinta. La literatura se sustituye por una buena conversación a través de chat.

4. Activar las notificaciones push

Dar permisos de notificación es también clave cuando se utilizan este tipo de herramientas para buscar empleo. Permite estar atento a la evolución del mercado y poder ser de los primeros en conocer nuevas ofertas en tiempo real, seguir en cada momento la evolución de un determinado proceso de selección o saber si la empresa se está poniendo en contacto a través de chat.

5. Buena gestión de tu cuenta y de las alertas de búsqueda

Las nuevas herramientas móviles, permiten al usuario especializar su búsqueda de trabajo en un sector o empresa concretos. Crear y gestionar correctamente el sistema de alertas permitirá al candidato estar siempre atento a las nuevas vacantes de trabajo que aparezcan en aquellos sectores o empresas que son de su interés.

6. Leer siempre los FAQS y preguntas frecuentes

En la era de los contratos online hasta un 80% de los usuarios no se lee los términos legales. Sobre todo en el caso de aquellas personas que no están tan al día en el manejo de este tipo de herramientas es fundamental leerse hasta la letra más pequeña. Por otro lado, no debemos confundir las condiciones de uso, contratación y/o colaboración, con las FAQs o preguntas frecuentes. Mientras que los primeros apartados desglosan los términos de la relación entre los administradores de la app y los usuarios, las FAQs son imprescindibles para conocer cómo funciona la app y las claves para sacarle el mejor provecho.

7. Perseverancia y actitud

Son dos características que siempre han sido garantía de éxito para los candidatos. Esto no ha dejado de ser cierto en la era digital, y con las nuevas herramientas se pueden medir las posibilidades de éxito cada vez que el usuario decide apuntarse a una oferta de trabajo. Aquellos usuarios que se presentan a 5 ofertas de trabajo o más, aumentan en un 50% las posibilidades que tienen de ser seleccionados respecto al 20% de los candidatos que sólo se presentan a una oferta de trabajo.

8. Usar el chat

La primera toma de contacto con el seleccionador en estas herramientas es a través de chat. Es imprescindible cuidar el lenguaje y la ortografía. Es muy importante que el candidato conteste siempre a las empresas que se han puesto en contacto con él, aunque ya no se esté interesado en la oferta. La mayoría de aplicaciones ahora incluyen un sistema de contabilización y puntuación de los usuarios, las empresas usan esta puntuación para hacerse una idea del compromiso y fiabilidad de un candidato, por lo que influye directamente en el "rate" del perfil público.

9. Geolocalización actualizada

Las aplicaciones móviles permiten localizar al usuario gracias al uso de GPS, facilitando que las ofertas de trabajo se presenten en orden de cercanía a la posición guardada en el perfil. Por lo que si se usa este tipo de herramientas para buscar empleo lo más importante es asegurar que se tiene bien asignada la ubicación donde se quiere encontrar trabajo, ya que las empresas suelen mirar primero los perfiles de los candidatos más cercanos.

10. Cuida tu imagen y procura que las empresas siempre tengan un juicio positivo

Es importante presentarse las entrevistas y cuidar la imagen durante la misma, así como informar si finalmente no se va a asistir. Una característica de este tipo de apps es que las empresas pueden puntuar positivamente o negativamente al candidato, haya sido seleccionado o no. Es importante procurar dejar siempre un juicio positivo entre las empresas con las que se tenga trato.

