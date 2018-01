Antonio López: "La gente me ha enseñado a hacer el mundo"

Será investido doctor honoris causa el próximo 26 de enero.

Antonio López es un pintor y escultor de mucho prestigio internacional, referente mundial en el campo de la producción plástica y creador de una repercusión en la cultura contemporánea. Nació en Tomelloso, Ciudad Real, en 1936. Entre algunos premios con los que cuenta destaca el Príncipe de Asturias en las Artes en 1985, la Medalla de Oro de Bellas Artes, el Premio Pablo Iglesias, entre otros. El rector de la Universidad Complutense, Carlos Andradas, le investirá el 26 de enero como doctor honoris causa. Tomás Bañuelos, escultor y profesor de Escultura en la Facultad de Bellas Artes de la UCM, será su padrino en la ceremonia.

P: Antonio, la pintura juega un papel más que protagonista en su vida, ¿cómo fue su acercamiento al mundo del arte? ¿Pensó en la posibilidad de dedicarse a algo diferente a esto?

R: Empecé hace muchos años, yo tendría 12 o 13 años. Dibujaba porque me gustaba y al principio iba más a mi aire, pero mi tío vio algo en mí. A sus ojos era bueno y me animó a empezar una carrera en Madrid. Yo no tenía previsto nada de esto. Mi vida en Tomelloso era tranquila y me iba a dedicar a otra cosa, pero desde que empecé a estudiar pintura, no he dejado de hacerlo hasta ahora.

P: Le tocó vivir una etapa complicada, ¿cómo recuerda su infancia?

R: No creo que fuera muy complicada, ahora la veo mucho más. La recuerdo como un niño más en su pueblo con su familia.

P: Además de la pintura, se dedicó también a la escultura, ¿con cuál se identificas más?

R: La escultura y la arquitectura me gustan mucho como espectador. A mí las formas me apasionan, pero he acabado siendo en general, pintor. Es a lo que he dedicado más tiempo y disfruto mucho haciéndolo. Aun así, la escultura y la pintura dependen de los temas, hay algunos que los puedes pasar a la escultura y temas que no. Por ejemplo, a mí el tema de las ciudades me encanta, pero no se puede pasar a la escultura.

P: ¿Cómo recuerda su primera obra? ¿Qué significó para usted?

R: Al principio eran copias de láminas, pero cuando mi tío comenzó a intervenir en mi evolución, lo primero fue un dibujo de un bodegón que hice con lápiz. La verdad es que me apañé muy bien, tenía mucha facilidad. Después seguí con bodegones y con algunos objetos manchegos, esos fueron los primeros dibujos. Mi primera escultura fue en la escuela, en la clase de modelado. Un profesor me indicó cómo había que hacerlo y me gustó muchísimo, a la vez que significó mucho para mí también.

P: En ese momento en el que sus obras eran pocas, ¿esperaba llegar tan lejos?

R: Es muy difícil de saber, nunca llegas a estar seguro del todo y yo por ahora sigo pintando, nunca he dejado de hacerlo.

P: Dicen que todos los artistas buscan una inspiración, ¿dónde se encuentra la suya? ¿Hubo algún pintor que le inspiró o que influyó en su vida?

R: En mi vida y en mis obras influyeron muchos pintores, músicos, literatos y mucha gente que no era artista. El mundo del arte es muy viejo, ha habido cosas grandiosas desde hace muchos años y todo está en lo más hondo de tu sensibilidad, de tu conocimiento y claro que te influye, siempre lo hace. La gente me ha enseñado a hacer el mundo. Me gusta mucho ver la pintura de muchos autores, de muchos escultores, por eso me resulta tan complicado seleccionar a una persona en concreto.

P: ¿Cuál ha sido la obra que más le ha marcado?

R: En mi caso llevo pintando desde los 13, por lo que no puedo encontrar ninguna obra. Siempre hay etapas mejores en las que cometes errores y etapas malas en las que cometes aciertos, pero no podría indicar una sola obra.

P: ¿Qué estilos y movimientos artísticos se ven reflejados en sus pinturas?

R: Yo supongo que todos, todo lo que vas conociendo va creando en tu trabajo algo, va conformando algo. A mí me gustó muchísimo el surrealismo en su momento, por ejemplo, y esto me influyó mucho, así como el arte griego. Me parecía maravilloso y yo eso lo noto en mi trabajo. Junto con cierto arte moderno que llegaba a nosotros en ese momento.

P: ¿Cuánto ha sido el tiempo máximo que ha pasado trabajando en una obra?

R: Ha habido varias, como el "Cuadro de los Reyes" o el "Desnudo del hombre y de la mujer". Estuve muchísimos años trabajando, pero intermitentemente. Cuando no tenía claro cómo continuar la obra se quedaba interrumpida, y más tarde continuaba. En la que más tardé serían 25 años.

P: ¿Qué pretende transmitir con tus obras?

R: A mí la realidad me causa muchísima admiración, me asombra, me parece muy fascinante, es el punto de partida para gran parte del mundo. Siempre es el mundo real.

P: ¿Cuál diría que fue el momento más duro de toda su vida profesional?

R: Tampoco sabría decir ninguno, siempre hay momentos difíciles, ya sea por motivos profesionales o personales. Yo he tenido bastante, pero nunca he dejado de trabajar.

P: ¿Qué diferencias ve entre el arte y la pintura de ahora y la de antes?

R: No veo ninguna diferencia. En el arte tienes que crear algo con el material del que dispones. Lo bueno de ahora es la cantidad de oportunidades que hay y que el número de autores ha ido en aumento, así como los nuevos lenguajes.

P: ¿Qué importancia le da a la enseñanza en esta arte?

R: Le doy mucha importancia a la vez que disfruto mucho, sobre todo estar con pintores más jóvenes.

P: ¿Qué le diría a los jóvenes que se están iniciando en este mundo?

R: Yo siempre les escucho antes de hablar, y según lo que me digan les sugiero algo.

P: Ha obtenido innumerables premios en este campo, como Premio Príncipe de Asturias de las Artes 1985, Medalla de Oro de Bellas Artes, Premio Pablo Iglesias ¿cuál fue más importante para usted?

R: En cada momento tiene importancia todo lo que va ocurriendo. El primer premio que me dieron fue en Tomelloso y yo tenía 13 años. A simple vista no tenía mucha importancia, pero para mí en ese momento fue importantísimo por lo oportuno que era.

P: El día 26 de enero será investido doctor honoris causa por la Universidad Complutense, ¿qué significado tiene esto para usted?

Yo lo he aceptado porque los que me han nombrado les hace ilusión, y yo obedezco a ese impulso. Tiene importancia porque que te quieran tus compañeros es lo que hace que puedas seguir en esto.

