IESE primera escuela de negocios que "se escucha" en Spotify

Eric Clapton, Ed Sheeran o Bruno Mars, entre los artistas preferidos.

IESE se estrena en Spotify con un canal propio y se convierte en la primera escuela de negocios que se escucha en la plataforma musical. Por el momento, existen cuatro las listas de reproducción que ponen banda sonora al IESE, bautizadas como "The spirit of IESE", "Positive leaders", "Run with it!" y "Time to (case) study".

Alumnos, profesores, directivos, staff y Alumni han contribuido a crear en Spotify un canal de todos y para todos, un espacio donde "escuchar" el IESE de una manera dinámica y diferente. A través de la música, los 45.000 antiguos alumnos están compartiendo sus preferencias musicales para cada momento y estado de ánimo.

"Time to (case) study" es ideal para los alumnos que buscan la concentración en las melodías relajadas de Ludovico Einaudi o Yann Tiersen, entre otros artistas de prestigio. "Positive leaders", en cambio, reúne los temas más épicos que lideran la lista de éxitos del pop-rock de los últimos tiempos, con bandas como U2 y Coldplay. El ritmo no decae con "Run with it!", una lista pensada para motivar y fomentar el espíritu de deportivo con artistas como Imagine Dragons o Bruno Mars. La cuarta y última lista, "The spirit of IESE", recoge la música que estudiantes, participantes y profesores consideran mejor representa a la escuela de negocios, con temas positivos e inspiradores de la talla de "Forever Young", "Heroes" o "I Believe".

Cada lista de reproducción contiene por el momento entre 20 y 30 canciones y cuenta con más de 3 horas de música. Se puede acceder al canal a través de este link o buscando "IESE Business School" en la aplicación de Spotify. La selección de canciones y creación de nuevas listas está abierta a las sugerencias de profesores, alumnos y antiguos alumnos.

El IESE es la escuela de dirección de empresas de la Universidad de Navarra. Con campus en Barcelona, Madrid, Múnich, Nueva York y Sâo Paulo, ofrece formación para directivos en Europa, Asia, América y África. Desde 1958, el IESE ha formado a más de 45.000 empresarios y directivos que constituyen una de las comunidades empresariales más activas del mundo.

La misión del IESE es formar a líderes que puedan tener un impacto positivo y duradero en las personas, en las empresas y en la sociedad gracias a su profesionalidad, integridad y espíritu de servicio. Durante sus casi 60 años de historia ha recibido numerosos reconocimientos a nivel internacional, por su labor docente e investigadora.

En los últimos tres años, el IESE se ha posicionado como número 1 del mundo en programas de Executive Education, según el ranking del Financial Times.

