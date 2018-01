La UB ha obtenido 37,5 millones de euros para proyectos

En el ecuador del programa Horizonte 2020.

La Universidad de Barcelona ha conseguido hasta ahora noventa proyectos en el marco del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea (CE), con un importe total cercano a los 37,5 millones de euros. De estos proyectos, la UB coordina veinte: once son proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC) otorgados a investigadores individuales, mientras que los otros nueve son colaborativos. En los setenta restantes, la UB participa como socia.

Dos investigadores de la Universidad de Barcelona han sido reconocidos con sendas Consolidator Grants del ERC en la última convocatoria. Se trata, por un lado, de Anna Alberni Jordà, investigadora ICREA en el Departamento de Filología Catalana y Lingüística General y miembro del Instituto de Investigación en Culturas Medievales (IRCVM), que ha recibido 1,3 millones de euros para el proyecto Ioculator seu mimus. Performing music and poetry in medieval Iberia (MiMus). También ha sido reconocido el investigador Ismael Díez Pérez, del Departamento de Ciencia de Materiales y Química Física, a quien han concedido cerca de dos millones de euros para el proyecto Force fields in redox enzymatic catalysis (Fields4CAT).

En cuanto a las convocatorias correspondientes a los programas de trabajo de Horizonte 2020 en el bienio 2016-2017, la Universidad de Barcelona ha obtenido veintisiete proyectos, con un importe total aproximado de 13,5 millones de euros. Además, en este periodo ha incorporado dos proyectos más del ERC de investigadores procedentes de otras instituciones, y correspondientes a convocatorias de 2015, por un importe de casi cuatro millones de euros. Cabe destacar que muchas de las convocatorias del bienio 2016-2017 se resolverán a lo largo del primer trimestre de 2018, por lo que se espera incrementar el número de proyectos concedidos. Asimismo, el personal investigador de la Universidad ha obtenido otros proyectos del programa Horizonte 2020, a través de los institutos de investigación participados, que no se han contabilizado aquí.

En cuanto a las tipologías específicas, la UB ha conseguido hasta ahora doce proyectos del ERC: tres Starting Grants (en una de las cuales participa como associate partner), cuatro Consolidator Grants, tres Advanced Grants y dos Proof of Concept. Respecto a las acciones Marie-Sklodowska Curie individuales, la UB ha obtenido un total de dieciocho proyectos, seis de los cuales corresponden a la convocatoria de 2016 (la convocatoria de 2017 aún está pendiente de resolución).

Desde el comienzo del programa Horizonte 2020, en el año 2014, la CE ya ha cerrado más de doscientas convocatorias con cerca de 2.400 líneas de investigación. Recientemente se han publicado los programas de trabajo para el periodo 2018-2020 -el último de Horizonte 2020-, y actualmente hay 43 convocatorias abiertas para 244 líneas de investigación, y 48 más pendientes de abrirse, que incluirán 433 líneas más.

Los excelentes resultados obtenidos hasta ahora por la Universidad de Barcelona se reparten entre los diversos centros. El centro de Física y Química encabeza la lista de proyectos concedidos, con 32 en total. Le siguen el centro de Biología y Ciencias de la Tierra, con quince; el de Economía y Empresa, con nueve; el de Filosofía y Geografía e Historia, con ocho; el de Psicología, con siete, y el de Matemáticas e Informática, con seis. Los centros de Filología, Medicina y Educación han obtenido tres proyectos, dos el de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, y uno tanto el de Bellas Artes como el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI).

PUBLICIDAD