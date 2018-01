Un estudio de la Universidad de Alicante desvela la capacidad inmunológica del Plasma Marino

Ha sido realizada por el equipo del Dr. José Miguel Sempere, profesor de la Universidad de Alicante.

Un estudio realizado por el equipo del Dr. José Miguel Sempere, profesor titular de inmunología de la Universidad de Alicante, ha confirmado las propiedades inmunomoduladoras del Plasma Marino. El estudio se ha centrado a partir de los productos que desarrolla el único laboratorio especializado en Terapia Marina en España, Quinton. Se ha demostrado el potencial de la solución Quinton Isotonic en cultivos celulares de linfocitos T reguladores -que regulan la activación del sistema inmunológico. Estos resultados junto a junto a experimentos previos realizados sobre hematíes indican un posible efecto protector celular que podría retrasar y prevenir determinados procesos de muerte celular (apoptosis).

El estudio incluyó un test de proliferación celular para analizar el efecto de diferentes fármacos sobre el sistema immune, buscando siempre un posible efecto inmunomodulador del fármaco en estudio. La prueba consiste en sembrar células mononucleares de sangre periférica (linfocitos y monocitos) en placas de cultivo, utilizando medios de cultivo convencionales como el RPMI, que contienen aminoácidos, glucosa, iones y otros elementos para nutrir a las células de la forma más óptima posible. Una vez sembradas, las células se estimulan o no con diferentes sustancias estándar. Tras un periodo de estimulación habitual de 3-4 días con estas sustancias, las células estimuladas normales se activan y proliferan en el interior de las placas de cultivo; por el contrario, las células no estimuladas (células control) permanecerán en estado quiescente, en reposo, no mostrando proliferación.

El estudio confirmó que las células mononucleares cultivadas in vitro con la solución isotónica Quinton mantienen su morfología y viabilidad a lo largo de los cuatro días de cultivo. Además, la solución isotónica Quinton se comportó como el medio RPMI en cuanto a la agregación, proliferación y/o activación celular se refiere, mostrando la capacidad, por sí misma, de ejercer algún tipo de activación celular, tal como demuestran la presencia de agregados celulares en el medio sin estimular.

El estudio concluye afirmando que la buena tolerancia mostrada por las células mononucleares de la sangre periférica (PBMNc) con la solución isotónica Quinton, así como su posible efecto sobre la activación celular. Así mismo, sugiere que, suplementada en condiciones óptimas, la solución isotónica Quinton podría sustituir a los medios de cultivo convencionales, algo especialmente importante, teniendo en cuenta que el RPMI es uno de los medios de cultivo más utilizados en todo el mundo.

En 1996, Joan Miquel Coll, un emprendedor español vinculado al sector farmacéutico, adquirió los laboratorios y obtuvo la patente del protocolo de producción desarrollado por René Quinton, creando en Alicante Laboratorios Quinton Internacional.

El nuevo laboratorio, que el pasado año celebró su vigésimo aniversario, cuenta con unas amplias instalaciones funcionales y equipadas con las últimas tecnologías. Su unidad farmacéutica de producción cumple con la norma ISO 9001 y posee el Certificado Europeo de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF/GMPs). Los Vortex planctónicos de donde se extrae el agua de Mar están protegidos por leyes marítimas internacionales. La extracción de agua de Mar Quinton se controla escrupulosamente para garantizar su preservación, mediante unas técnicas de filtrado en frío exclusivas conformes con la Farmacopea europea, y para su preparación posterior en cámaras blancas de clase A para elementos termolábiles, según el protocolo original de René Quinton.

