Antonio Abril, Consejos Sociales: "La universidad española necesita una reforma urgente"

Declara que se debe mejorar la transmisión de competencias y habilidades.

Los Consejos Sociales son los representantes de la sociedad en el gobierno de la Universidad. Tienen encomendadas funciones de supervisión y control de las actividades de carácter económico y académico de la Universidad. Además, agrupa a los Consejos Sociales de 47 universidades públicas españolas y algún centro privado. Hoy en día cuenta con 52 instituciones asociadas.

Esta mañana el nuevo presidente de la Conferencia de Consejos Sociales, Antonio Abril, ha presentado de la mano de los vicepresidentes los objetivos para este nuevo mandato. Entre ellos se encuentra sensibilizar a la sociedad española y a sus representantes políticos sobre la transcendencia de la educación y de las universidades en particular. Se proponen impulsar la reforma estructural del actual modelo de gobierno de la universidad pública; trabajar por un incremento de la financiación pública y privada de las universidades; fortalecer la tercera misión universitaria, facilitando la puesta en valor por el sector productivo de los resultados de la investigación universitaria. Por último, se plantean contribuir a la internacionalización de las universidades para integrarlas en un sistema global de transferencia de conocimiento y de captación y retención de talento.

España no llega al 3% de estudiantes extranjeros en nuestros grados

En su nuevo mandato, el Presidente insiste en la relevancia que tiene la igualdad de oportunidades, así como la especial atención que le dedicarán al estudiante, siendo este "la razón de ser de la universidad, son los destinatarios del sistema" en sus palabras. A los estudiantes hay que darles no solo conocimientos, sino que también habilidades y competencias profesionales porque son lo que las empresas van a pedir. Antonio manifiesta: "He estado en muchos procesos de selección y en ninguno he visto que se comprobaran los conocimientos".

Los Consejos sociales nacen con la Ley Orgánica 11/1983 de Reforma Universitaria. Antonio insistió en la importancia de una nueva reforma ya que el sistema actual es completamente diferente al que se vivía entonces. Se refiere a los consejos como "los interlocutores de la universidad española". En 1983, se asociaba la autonomía al autogobierno, y en plena revolución tecnológica, la autonomía universitaria debe ser la libertad de investigación y la libertad de cátedra.

Este consejo es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y debe ejercer como elemento de interrelación entre la sociedad y la universidad, según establece la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007.

La composición de cada Consejo Social viene determinada por una Ley de su correspondiente Comunidad Autónoma. La representación se verifica a través de dos sectores, el académico y el social. La conferencia está organizada a través de una Asamblea General, un Comité Ejecutivo, una Presidencia, dos Vicepresidencias y una Secretaria.

En cuanto a la inserción laboral de los estudiantes, supone para la conferencia otro punto que requiere especial importancia debido al problema de paro que tiene la sociedad española. Para esto, Antonio insiste en la relevancia de adaptar las titulaciones universitarias a la demanda real. Para esto, es imprescindible universidades más flexibles. Para conseguirlo está entre sus planes poder disminuir la distancia que hay entre empresas y universidades, otra de sus prioridades.

