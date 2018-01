Mujeres de éxito comparten su experiencia en el IESE

También orientan a la futura generación de mujeres líderes.

Un año más, el IESE reconoce el potencial de las mujeres líderes para generar cambio social y económico, y les ofrece su apoyo a través de IESE Women in Business Club, WIB.

En su tercera edición, el encuentro contará con el testimonio de un grupo de mujeres influyentes en el mundo de los negocios, quienes reflexionarán sobre la idea del éxito y dotarán a los asistentes –alumnos del MBA del IESE, pero también de otras escuelas de negocio– de las herramientas necesarias para afrontar su futuro profesional con determinación y confianza.

Bajo el lema "The Power of Balance: Defining and Owning Your Own Success", el evento contará con la participación de directivas de la talla de Laura Ros, Directora General de Volkswagen España; Mireia Ribot, Managing Director of Regulated Revenues en Gas Natural Fenosa; Florentina Totth, VP of Segment & Strategic Customers en Schneider Electric; Isabel Abellán, Head of Institutional Sales en Banco Sabadell; Anna Mialet, Innovation & Business Transformation en CaixaBank; Belén Moreu, Directora de RRHH de PepsiCo, entre otras, así como profesores del IESE.

A través del WIB, el IESE ofrece asesoría y orientación de primer nivel a futuras mujeres líderes con el objetivo de influir en la cultura empresarial, y promueve la complementariedad entre mujeres y hombres en la alta dirección.

