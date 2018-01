IEBS apuesta por la formación digital en Marketing Farmacéutico 4.0

La Escuela de Negocios lanza el primer Master en Marketing Farmacéutico Online.

La Escuela de Negocios IEBS ha creado el Master en Marketing Farmacéutico 4.0 pensado para dar respuesta a la demanda de profesionales expertos en la gestión de ventas y del marketing en el sector farmacéutico. Un programa que aborda de manera práctica todos los conocimientos que se necesitan para definir las estrategias comerciales y de marketing necesarias para tener éxito hoy en día en la industria farmacéutica.

La demanda de profesionales especializados en farmacia crece más que la oferta, a pesar de que, según Farmaindustria, el 93% de los trabajadores de este sector tiene un contrato indefinido. La industria farmacéutica de base innovadora está generando un mercado laboral en crecimiento a causa de la necesidad de adaptar el sector a la nueva realidad digital. Es por eso que las empresas farmacéuticas buscan profesionales capaces de definir estrategias de ventas y de marketing que funcionen en un ámbito cada vez más globalizado y competitivo.

Para dar respuesta a esta necesidad de formación, IEBS ha creado el primer el Master en Marketing Farmacéutico 4.0 online que anima a los alumnos a definir los objetivos de ventas, establecer las fases del proceso de investigación comercial y elaborar un plan de marketing real dentro del sector farmacéutico, dotándolo de valor en base a las decisiones estratégicas, así como alcanzar sinergias entre el departamento comercial y de marketing. Todo ello a través de las herramientas más innovadoras.

"El sector farmacéutico es uno de los motores económicos y de empleo a nivel mundial. Los perfiles que se reclaman son profesionales que tengan una visión global del mercado y que sean versátiles. El nivel de transformación digital, junto con las estrategias de acceso al mercado, van a ser los elementos que van a diferenciar los planes de marketing de éxito de los tradicionales. Para dar respuesta a esta necesidad, hemos creado este programa, con profesionales en activo y expertos del sector que proporcionarán a los alumnos una visión global y actualizada de cómo llegar a ser un excelente profesional de las ventas y el marketing en el sector farmacéutico", asegura Miguel Ángel Jane, director del programa.

De esta forma, IEBS resuelve la necesidad de formar profesionales expertos en el sector farmacéutico, market access y gestión de todo tipo de productos, que sepan gestionar medicamentos de prescripción y productos Consumer HealthCare, así como tomar decisiones estratégicas de venta.

El equipo docente está formado por profesionales punteros del sector, como Miguel Ángel Jane, Director de Marketing de XarxaFarma, Ignacio Morante, Head of Finance and Reporting de Boehringer Ingelheim, Jordi Ferrer, Director de Marketing y Ventas en la División Farma de Laboratorios Viñas, o Cristian Parra Jiménez, First Line Sales Manager Respiratory en Novartis.

Con este Master, que dará comienzo el próximo 26 de abril, IEBS se estrena en la formación del sector farmacéutico.

PUBLICIDAD